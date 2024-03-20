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Yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor!

Bolu Belediyesi, araç ve yaya güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir yenileme projesine imza atıyor. Şehrin dört bir yanını kapsayan bu dev proje, 600 kilometrelik yol çizgisini ve 300 adet yaya geçidini modern ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor! mask
Yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor!
Yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor!
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Yenileme Çalışmaları Başladı

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Ulaşım Birimi, güneşin ılık yüzünü hissettiğimiz bu günlerde, yol çizgisi ve yaya geçidi yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar, şehrin trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirerek, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yenileme çalışmaları, Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda başladı ve havaların elverişli olması durumunda Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor!

600 Kilometre Yol Çizgisi, 300 Yaya Geçidi

Bolu Belediyesi'nin bu yıl içinde tamamlamayı planladığı proje, 600 kilometre yol çizgisini ve 300 adet yaya geçidini kapsıyor. Bu yenileme faaliyetleri, şehrin estetik görünümüne katkıda bulunmanın yanı sıra, trafik güvenliğini de önemli ölçüde artırıyor.Yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor!

Güvenli ve Modern Yollar

Yenilenen yol çizgileri ve yaya geçitleri, gece görüşünü artıran yansıtıcı malzemeler kullanılarak tasarlanıyor. Bu sayede, gece saatlerinde de sürücülerin ve yayaların güvenliği maksimum seviyeye çıkarılıyor. Bolu Belediyesi, bu projelerle birlikte şehrin trafik altyapısını modernize ederek, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağını hedefliyor.
# destek, trafik

20 Mar 2024 - 09:26 Bolu- Gündem

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