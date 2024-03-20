- Eğitim

Orman yangınlarına karşı önlemler artıyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir adım attı. Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim tatbikatıyla, yangın sezonuna hazırlıklarını bir üst seviyeye taşıdı. Bu kritik eğitim, orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Orman yangınlarına karşı önlemler artıyor
Orman yangınlarına karşı önlemler artıyor
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Eğitimden Tatbikata: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Tam Kapsamlı Hazırlık

Eğitim tatbikatına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Seben Orman İşletme Müdürü Sinan Çilingir, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi Bayram Cankut başta olmak üzere, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı. Bu geniş katılım, orman yangınlarına karşı mücadelede birlik ve koordinasyonun önemini vurguluyor.

Orman yangınlarına karşı önlemler artıyor

Yangın Önleme ve Müdahalede İki Aşamalı Eğitim

Eğitimin ilk aşamasında, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği gibi hayati konularda bilgilendirme yapıldı. Bu aşama, yangın öncesi hazırlıkların ve risklerin azaltılmasının önemini ortaya koyuyor. İkinci aşamada ise, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı tatbikatlarla, saha personelinin becerileri pekiştirildi. Bu pratik eğitim, yangın anında hızlı ve etkili müdahalenin kapılarını aralıyor.Orman yangınlarına karşı önlemler artıyor
# orman, eğitim

20 Mar 2024 - 09:30 Bolu/ Seben- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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