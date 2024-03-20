Orman yangınlarına karşı önlemler artıyor

Eğitimden Tatbikata: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Tam Kapsamlı Hazırlık
Eğitim tatbikatına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Seben Orman İşletme Müdürü Sinan Çilingir, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi Bayram Cankut başta olmak üzere, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı. Bu geniş katılım, orman yangınlarına karşı mücadelede birlik ve koordinasyonun önemini vurguluyor.
Yangın Önleme ve Müdahalede İki Aşamalı Eğitim
Eğitimin ilk aşamasında, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği gibi hayati konularda bilgilendirme yapıldı. Bu aşama, yangın öncesi hazırlıkların ve risklerin azaltılmasının önemini ortaya koyuyor. İkinci aşamada ise, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı tatbikatlarla, saha personelinin becerileri pekiştirildi. Bu pratik eğitim, yangın anında hızlı ve etkili müdahalenin kapılarını aralıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.