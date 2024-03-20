- Sağlık

Ağız ve diş sağlığına dikkat!

Düzce genelinde sağlık bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerle, ağız ve diş sağlığının genel sağlık için vazgeçilmez bir unsur olduğu vurgulandı. Akçakoca Mehmet Sevil Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Hamiyet Sevil İlkokulu'nda gerçekleştirilen bu eğitimler, sağlıklı alışkanlıkların temellerini atmayı amaçlıyor.

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Ağız ve diş sağlığına dikkat! mask
Ağız ve diş sağlığına dikkat!
Ağız ve diş sağlığına dikkat!
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Eğitimlerin Odağı: Sağlıklı Ağız ve Diş Bakımı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikler, toplumda sağlık bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitimlerde, ağız ve diş sağlığının önemi, doğru ağız ve diş bakımı yöntemleri ve etkili diş fırçalama teknikleri öğrencilere detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, diş maketi üzerinde yapılan uygulamalarla teorik bilgiler pekiştirildi.

Ağız ve diş sağlığına dikkat!

Sağlıklı Yaşamın Anahtarı: Doğru Alışkanlıklar

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin yolu, doğru alışkanlıklar edinmekten geçer. Bu bağlamda, Düzce'de düzenlenen ağız ve diş sağlığı eğitimleri, öğrencilere sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak, genel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Eğitimler, ağız ve diş sağlığının sadece bireysel bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığının da önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

Ağız ve diş sağlığına dikkat!

# düzce

20 Mar 2024 - 09:34 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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