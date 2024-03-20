Ağız ve diş sağlığına dikkat!

Eğitimlerin Odağı: Sağlıklı Ağız ve Diş Bakımı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikler, toplumda sağlık bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitimlerde, ağız ve diş sağlığının önemi, doğru ağız ve diş bakımı yöntemleri ve etkili diş fırçalama teknikleri öğrencilere detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, diş maketi üzerinde yapılan uygulamalarla teorik bilgiler pekiştirildi.

Sağlıklı Yaşamın Anahtarı: Doğru Alışkanlıklar

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin yolu, doğru alışkanlıklar edinmekten geçer. Bu bağlamda, Düzce'de düzenlenen ağız ve diş sağlığı eğitimleri, öğrencilere sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak, genel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Eğitimler, ağız ve diş sağlığının sadece bireysel bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığının da önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.