- Asayiş

Akaryakıt tankeri tıra çarptı - 1 yaralı

Anadolu Otoyolu, tehlikeli bir trafik kazasına sahne oldu. İstanbul'dan Ankara yönüne ilerleyen bir akaryakıt tankeri, aynı yönde seyreden bir tıra arkadan çarptı. Bu feci kaza, Kaynaşlı mevkiinde gerçekleşti ve trafikte büyük aksamalara neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Akaryakıt tankeri tıra çarptı - 1 yaralı mask
Akaryakıt tankeri tıra çarptı - 1 yaralı
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Kaza Anı: Tanker Sürücüsü Sıkıştı, Kurtarma Operasyonu Başladı

Kaza, S.S. yönetimindeki 35 KA 8177 plakalı akaryakıt tankeri ile F.A. idaresindeki 68 AAT 151 plakalı tır arasında yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle tanker sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için zamanla yarıştı. Sürücü, başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırıldı.

Akaryakıt tankeri tıra çarptı - 1 yaralı

Trafikte Aksama ve Normalleşme Süreci

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun ilgili bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tanker, yapılan çalışmalar sonucu yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Bu süreç, hem kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi hem de trafik yönetiminin etkin çalışması sayesinde kısa sürede tamamlandı.
# trafik, kaza

20 Mar 2024 - 09:44 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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