Akaryakıt tankeri tıra çarptı - 1 yaralı

Kaza Anı: Tanker Sürücüsü Sıkıştı, Kurtarma Operasyonu Başladı

Kaza, S.S. yönetimindeki 35 KA 8177 plakalı akaryakıt tankeri ile F.A. idaresindeki 68 AAT 151 plakalı tır arasında yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle tanker sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için zamanla yarıştı. Sürücü, başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafikte Aksama ve Normalleşme Süreci

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun ilgili bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tanker, yapılan çalışmalar sonucu yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Bu süreç, hem kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi hem de trafik yönetiminin etkin çalışması sayesinde kısa sürede tamamlandı.