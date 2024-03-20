Akaryakıt tankeri tıra çarptı - 1 yaralı

Kaza Anı: Tanker Sürücüsü Sıkıştı, Kurtarma Operasyonu Başladı
Kaza, S.S. yönetimindeki 35 KA 8177 plakalı akaryakıt tankeri ile F.A. idaresindeki 68 AAT 151 plakalı tır arasında yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle tanker sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için zamanla yarıştı. Sürücü, başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafikte Aksama ve Normalleşme Süreci
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun ilgili bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tanker, yapılan çalışmalar sonucu yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Bu süreç, hem kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi hem de trafik yönetiminin etkin çalışması sayesinde kısa sürede tamamlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.