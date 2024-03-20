Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında

Şehitler ve Gaziler Onuruna Düzenlenen İftar

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar, şehit aileleri, gaziler ve onların aileleri ile şehrin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. İftar öncesi, Vali Aslan ve eşi, masaları tek tek ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi.

Dua ve Birlik Mesajları

İftarın açılmasıyla birlikte okunan dualar, şehitlerimizin ruhuna ithaf edildi. Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizin bıraktığı emanet olan aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikteyiz" diyerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Bu özel iftar programına, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehit aileleri, gaziler, aileleri ve ilin kurum müdürleri katıldı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen bu geniş katılım, etkinliğin önemini ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.