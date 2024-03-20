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Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında

Düzce Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle, şehit aileleri ve gazileri onurlandıran özel bir iftar programı düzenledi. Bu anlamlı etkinlik, şehitlerimizin hatırasını yaşatma ve onların aileleri ile gazilerimizi bir araya getirme amacını taşıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında mask
Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında
Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında
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Şehitler ve Gaziler Onuruna Düzenlenen İftar

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar, şehit aileleri, gaziler ve onların aileleri ile şehrin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. İftar öncesi, Vali Aslan ve eşi, masaları tek tek ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi.

Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında

Dua ve Birlik Mesajları

İftarın açılmasıyla birlikte okunan dualar, şehitlerimizin ruhuna ithaf edildi. Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizin bıraktığı emanet olan aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikteyiz" diyerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında

Katılımcılar ve Destekçiler

Bu özel iftar programına, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehit aileleri, gaziler, aileleri ve ilin kurum müdürleri katıldı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen bu geniş katılım, etkinliğin önemini ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında
# ziyaret, belediye, düzce

20 Mar 2024 - 09:48 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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