20 Mar 2024 - 10:30- Gündem G:

Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Karadeniz fay hattında bulunan diğer illerle tüm yurttaki fay hatları etkisi altında olan iller için önemli açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye genelinde deprem seferberliği kapsamında 76 bin yeni konut inşası müjdesini verdi.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti mask
Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti
Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'nun deprem dayanıklılığına özel vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan kritik bölgelerinden Bolu'da ve genelinde, depreme dayanıklı konut inşası için büyük bir seferberlik başlattı. Bu hamle, 6 Şubat felaketinin ardından deprem şehirlerinin yeniden inşası ve güçlendirilmesi amacını taşıyor.

Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti

Deprem konutları için büyük adım

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 bin konutun tamamlanarak depremzedelere teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Bu adım, deprem sonrası toparlanma sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti

Bolu'da depreme karşı önlemler artıyor

Bolu, Türkiye'nin deprem riski en yüksek bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bu bölgede ve benzer risk taşıyan diğer şehirlerde alınan önlemlerin ve yapılan yatırımların önemini vurguluyor.
Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti

Deprem sonrası destek ve iyileştirme çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası gerçekleştirilen iyileştirme operasyonlarının dünya çapında bir başarı olduğunu belirtti. Bu süreçte, 115 milyar liralık kaynak ile 2 milyon kişiye ulaşılarak, depremzedelerin yanında olunduğunu ifade etti.Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti

Yeniden inşa ve güvenli konutlara geçiş

Yıl sonuna kadar 200 bin konuta ulaşılması planlanıyor. Bu projeler, Bolu ve diğer riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların güvenli konutlara kavuşmasını sağlamayı hedefliyor.

Bolu ve Türkiye'nin geleceği için hazırlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi, deprem hazırlıkları, mevcut durumu iyileştirmekle kalmayıp, şehirleri ve vatandaşları geleceğe hazırlıyor. Bolu ve riskli bölgelerdeki çalışmalar, Türkiye'yi depreme karşı daha dayanıklı hale getirme amacını güdüyor.Erdoğan Bolu’yu özellikle belirtti

Bu seferberlikle, Bolu başta olmak üzere, tüm Türkiye'de deprem riski altındaki şehirlerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki bu çabalar, depremle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

# türkiye, destek, deprem

20 Mar 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL