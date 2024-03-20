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Minik zihinlerinden büyük sorular

Zonguldak Alaplı'da, Atatürk İlkokulu'nun meraklı 3. sınıf öğrencileri, yerel yönetimlerin işleyişi ve belediye projeleri hakkında bilgi edinmek amacıyla bir eğitim gezisi düzenledi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, genç ziyaretçilerini makamında ağırlayarak, onların hazırlıkla geldikleri soruları içtenlikle yanıtladı.

İhlas Haber Ajansı
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Minik zihinlerinden büyük sorular
Minik zihinlerinden büyük sorular
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Eğitim ve Oyun Alanlarına Vurgu

Başkan Tekin, öğrencilere ve öğretmenleri Ömer Kalay'a teşekkür ederek, Alaplı Belediyesi'nin eğitim ve çocuk gelişimi odaklı projelerinden bahsetti. "Eğitim kurumlarımızın çevresini güzelleştirme ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturma çalışmalarımız devam edecek," diyen Tekin, sahil parkında ve ilçenin dört bir yanında çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanlarının yanı sıra, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler ve sürprizlerden bahsetti.

Minik zihinlerinden büyük sorular

Yerel Yönetimlerle İç İçe Bir Eğitim Deneyimi

Öğretmen Ömer Kalay, öğrencilerin yerel yönetimlerle ilgili ödevleri kapsamında bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaymakam ve Belediye Başkanı ile yüz yüze görüşme fırsatı bulan öğrenciler, hazırladıkları soruları doğrudan ilgili kişilere yöneltebilme şansı elde etti. Kalay, bu deneyimin öğrenciler için son derece faydalı olduğunu vurguladı.Minik zihinlerinden büyük sorular

Hatıra Fotoğrafı ve Hediyeler

Ziyaret, Başkan Tekin'in öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Bu etkinlik, hem öğrencilere yönelik eğitim desteğinin önemini vurguladı hem de yerel yönetimlerin toplumla iç içe olmasının güzel bir örneğini sergiledi.Minik zihinlerinden büyük sorular

# ziyaret, başkan, belediye, çocuk, eğitim

20 Mar 2024 - 09:52 Zonguldak/ Alapli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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