Minik zihinlerinden büyük sorular

Eğitim ve Oyun Alanlarına Vurgu

Başkan Tekin, öğrencilere ve öğretmenleri Ömer Kalay'a teşekkür ederek, Alaplı Belediyesi'nin eğitim ve çocuk gelişimi odaklı projelerinden bahsetti. "Eğitim kurumlarımızın çevresini güzelleştirme ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturma çalışmalarımız devam edecek," diyen Tekin, sahil parkında ve ilçenin dört bir yanında çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanlarının yanı sıra, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler ve sürprizlerden bahsetti.

Yerel Yönetimlerle İç İçe Bir Eğitim Deneyimi

Öğretmen Ömer Kalay, öğrencilerin yerel yönetimlerle ilgili ödevleri kapsamında bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaymakam ve Belediye Başkanı ile yüz yüze görüşme fırsatı bulan öğrenciler, hazırladıkları soruları doğrudan ilgili kişilere yöneltebilme şansı elde etti. Kalay, bu deneyimin öğrenciler için son derece faydalı olduğunu vurguladı.

Hatıra Fotoğrafı ve Hediyeler

Ziyaret, Başkan Tekin'in öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Bu etkinlik, hem öğrencilere yönelik eğitim desteğinin önemini vurguladı hem de yerel yönetimlerin toplumla iç içe olmasının güzel bir örneğini sergiledi.