Bilal Dede'nin gözyaşları son dakika golünden!

Son Dakika Heyecanı: Zonguldak Kömürspor'un Kurtuluş Golü

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta kritik bir mücadeleye sahne olan Zonguldak Kömürspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü karşılaşması, futbol severler için unutulmaz anlara sahne oldu. Zonguldak Kömürspor, mücadelenin son anlarında, 90. dakikada Yusuf Buğra Koşal'ın ayağından bulduğu golle kritik bir galibiyete imza attı. Bu gol, takımı küme düşmeme mücadelesinde hayati öneme sahip 3 puanla buluşturdu.

Bilal Dede'nin Sevinç Gözyaşları

Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, 87 yaşındaki fanatik taraftar Bilal Aykın'ın yaşadığı duygusal anlardı. Zonguldak Kömürspor'un golüyle birlikte sevinç gözyaşlarına boğulan Bilal Dede, izleyenlerin yüreklerine dokundu. Yılların esnafı olan ve takımına gönülden bağlı Aykın, Zonguldakspor'a olan sevgisini ve takımın başarısının şehir ekonomisi için önemini vurguladı.

Zonguldak Kömürspor'a Gönülden Bağlılık

Bilal Dede'nin, "Hep Zonguldaklıyız ama Zonguldakspor'un sahibi yok. Ben buna çok üzülüyorum. Maçın son anlarında gelen gol beni derinden etkiledi. Zonguldakspor'un başarısı, biz esnaflar için de büyük önem taşıyor. Benim gibi Zonguldakspor'u seven birçok kişi var. Dün yaşadığım duyguları tarif etmek zor," şeklindeki sözleri, takıma olan bağlılığın ve şehrin takıma olan desteğinin altını çiziyor.