- Asayiş

Büyük uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, rutin yol kontrolü faaliyetleri sırasında bir otomobili durdurarak gerçekleştirdiği aramada büyük bir uyuşturucu hap operasyonuna imza attı. Yenice bölgesindeki kontrol noktasında, şüpheli hareketler sergileyen bir araç dikkat çekti. Araç içerisinde bulunan 3 kişi üzerinde yapılan detaylı aramalar sonucu, çeşitli türlerde yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yol Kontrolünde Uyuşturucu Hap Baskını

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice'de gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın şüpheli davranışları, jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan aramalarda, 109 adet 150 mg sentetik uyuşturucu hap, 15 adet sarı renkli ve 9 adet beyaz renkli olmak üzere toplamda 133 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ele geçirilen haplara el koyarken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
# araç, jandarma, karabük

20 Mar 2024 - 10:01 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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