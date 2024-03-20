Büyük uyuşturucu operasyonu

Yol Kontrolünde Uyuşturucu Hap Baskını

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice'de gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın şüpheli davranışları, jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan aramalarda, 109 adet 150 mg sentetik uyuşturucu hap, 15 adet sarı renkli ve 9 adet beyaz renkli olmak üzere toplamda 133 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ele geçirilen haplara el koyarken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.