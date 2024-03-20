Büyük uyuşturucu operasyonu

Yol Kontrolünde Uyuşturucu Hap Baskını
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice'de gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın şüpheli davranışları, jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan aramalarda, 109 adet 150 mg sentetik uyuşturucu hap, 15 adet sarı renkli ve 9 adet beyaz renkli olmak üzere toplamda 133 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ele geçirilen haplara el koyarken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.