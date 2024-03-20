20 Mar 2024 - 11:05- Astroloji G:

Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..

Astrolog Hilal Saraç, yaklaşan seçimlerle ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. Seçim sonuçlarının bazı kesimler için büyük bir hüsrana yol açacağını öngören Saraç, toplumsal bütünlüğün önemine dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Yozgat için ne dedi?

Arzu Sarı
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Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri.. mask
Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..
Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..
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Astroloji dünyasının tanınmış isimlerinden Hilal Saraç, yaklaşan seçimlerle ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. Saraç'ın iddialarına göre, seçim sonuçları bazı kesimler için beklenmedik bir hayal kırıklığına yol açacak. Bu yazıda, Saraç'ın tahminlerini ve astrolojik analizlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..

Seçimlerin Astrolojik Analizi

Astrolog Hilal Saraç, seçimlerin astrolojik haritasını çıkardı ve gezegenlerin konumlarına dayanarak tahminlerde bulundu. Saraç'a göre, gezegenlerin şu anki dizilimi, toplumda büyük bir değişim ve dönüşümün habercisi. Ancak bu değişim, herkes için olumlu sonuçlar doğurmayacak.

Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..

Beklenen Hüsran Kimler İçin?

Saraç, astrolojik analizlerine dayanarak, seçim sonuçlarının bazı siyasi figürler ve onları destekleyen kesimler için büyük bir hüsrana neden olacağını öngörüyor. Bu tahmin, özellikle belirli ideolojilere ve siyasi görüşlere sahip gruplar arasında ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir. Saraç açıklamasında Ak Parti’nin İstanbul, İzmir, Ankara, Yozgat ve Şanlıurfa belediyelerini kazanamayacağını iddia etti.
Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..

Seçim Sonuçlarının Toplumsal Etkisi

Seçim sonuçlarının toplum üzerindeki etkisine de değinen Saraç, bu dönemde toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor. Astrolojik olarak zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Saraç, toplumun bu süreci sabır ve anlayışla karşılaması gerektiğinin altını çiziyor.

Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..

Astrolog Hilal Saraç'ın seçim tahminleri, astrolojiye ilgi duyanlar başta olmak üzere birçok kesim tarafından merakla takip ediliyor. Saraç'ın analizleri, seçimlerin sadece siyasi bir olay olmadığını, aynı zamanda astrolojik bir dönüşüm süreci olduğunu gösteriyor. Seçim sonuçlarının getireceği değişimler, toplumun her kesimini etkileyecek ve yeni başlangıçların kapısını aralayacak.Ünlü astrolog AK Parti'nin kaybedeceği illeri hüsran diyerek açıkladı! İlleri gören şaşırdı! İşte Hilal Saraç'ın çok konuşulan seçim tahminleri..

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20 Mar 2024 - 11:05 - Astroloji

Mahreç  Arzu Sarı

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