- Asayiş

Genç yaya metrelerce havaya uçtu

Karabük'ün merkezinde, eski Valilik binası önünde, saat 07.45 sıralarında gerçekleşen olayda, şehiriçi yolcu minibüsünden inen 21 yaşındaki M.K., üst geçit yerine doğrudan yolu kullanmayı tercih etti. Bu sırada, M.A.P. yönetimindeki 78 BK 136 plakalı Audi marka otomobil, genç yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç yaya, metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Genç yaya metrelerce havaya uçtu
Genç yaya metrelerce havaya uçtu
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Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Genç yaya metrelerce havaya uçtu

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, özellikle yaya geçişlerinde üst geçit kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yetkililer, yayaların ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini, kazaların önlenmesi adına herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Karabük'te yaşanan bu üzücü olay, trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini gösteriyor.
# tedavi, eğitim, polis, trafik, karabük, kaza

20 Mar 2024 - 10:05 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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