Genç yaya metrelerce havaya uçtu

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, özellikle yaya geçişlerinde üst geçit kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yetkililer, yayaların ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini, kazaların önlenmesi adına herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Karabük'te yaşanan bu üzücü olay, trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini gösteriyor.