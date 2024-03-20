Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi birçok iç kesim şehri için önemli bir uyarı yapıldı. Meteoroloji sitesi Hava Forum, bu şehirlerde Çarşamba gecesinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kışın son demlerinde beklenen bu soğuk hava dalgası, şehirleri beyaza bürüyecek.

Kış Veda Etmiyor: İç Kesimlere Kar Uyarısı!

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba gecesi başlayacak olan soğuk hava dalgası, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi iç kesimlerde yer alan şehirlerde etkili olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bu dönemde, şehirlerin beyaz örtüyle kaplanması öngörülüyor.

Hazırlıklı Olun: Soğuk Hava ve Kar Geliyor!

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları soğuk hava ve kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle çarşamba gecesi ve Cumartesi arasında beklenen yağışların, kışın son demlerinde sürpriz yapabileceğini belirtiyorlar. Bu dönemde, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.