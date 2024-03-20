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Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak!

Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi iç kesimlerde çarşamba gecesi başlayacak soğuk hava dalgasıyla kar yağışı bekleniyor. Kışın son demlerinde şehirler beyaza bürünecek, vatandaşlar hazırlıklı olmalı. Resmen kış kıyamet geri geliyor.

Arzu Sarı
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Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak! mask
Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak!
Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak!
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi birçok iç kesim şehri için önemli bir uyarı yapıldı. Meteoroloji sitesi Hava Forum, bu şehirlerde Çarşamba gecesinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kışın son demlerinde beklenen bu soğuk hava dalgası, şehirleri beyaza bürüyecek.

Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak!

Kış Veda Etmiyor: İç Kesimlere Kar Uyarısı!

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba gecesi başlayacak olan soğuk hava dalgası, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi iç kesimlerde yer alan şehirlerde etkili olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bu dönemde, şehirlerin beyaz örtüyle kaplanması öngörülüyor.Bu gece yatacak yarın kıyamete uyanacaksınız; Öyle bir geliyor ki bu sene resmen kapıdan baktıracak!

Hazırlıklı Olun: Soğuk Hava ve Kar Geliyor!

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları soğuk hava ve kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle çarşamba gecesi ve Cumartesi arasında beklenen yağışların, kışın son demlerinde sürpriz yapabileceğini belirtiyorlar. Bu dönemde, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.
# ankara, kar, soğuk hava

20 Mar 2024 - 12:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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