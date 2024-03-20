Bolu vefat edenler.. 20 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MUSTAFA ULAŞ
Güneyfelakettin Köyü halkından (Merhum) Kazım Ulaş ve (merhume) Safiye Ulaş’ın oğulları,(Merhume) Hamiyet Gümrah, Hasan, Nadir, Mehmet, Hüseyin, Bedir, İbrahim, Yüksel ve Muhsin Ulaş’ın kardeşleri
Cenazesi bugün Güneyfelakettin köyü Nafa öğle namazına müteakip defnedilecektir.
NOT : Sümer mahallesi merkez camisi önünden saat 11:00 de otobüs kaldırılacaktır.
SEBAHAT ÖZMEN
Karacasu Belediyesi halkından Şerafettin Özmen’in eşi (Merhum) Nizamettin Özmen ve Safiye Güngör’ün anneleri, Miyesser Özmen’in kayınvalidesi, Ahmet Özmen ve Nesrin Çankaya’nın babanneleri
Cenazesi bugün Karacasu Merkez Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mesçiler köyü Aile mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.