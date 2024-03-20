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Bolu vefat edenler.. 20 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 20 Mart 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 20 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MUSTAFA ULAŞ

Güneyfelakettin Köyü halkından (Merhum) Kazım Ulaş ve (merhume) Safiye Ulaş’ın oğulları,(Merhume) Hamiyet Gümrah, Hasan, Nadir, Mehmet, Hüseyin, Bedir, İbrahim, Yüksel ve Muhsin Ulaş’ın kardeşleri

Cenazesi bugün Güneyfelakettin köyü Nafa öğle namazına müteakip defnedilecektir.

NOT : Sümer mahallesi merkez camisi önünden saat  11:00 de otobüs kaldırılacaktır.

SEBAHAT ÖZMEN

Karacasu Belediyesi halkından Şerafettin Özmen’in eşi  (Merhum) Nizamettin Özmen ve Safiye Güngör’ün anneleri, Miyesser Özmen’in kayınvalidesi, Ahmet Özmen ve Nesrin Çankaya’nın babanneleri

Cenazesi bugün Karacasu Merkez Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mesçiler köyü Aile mezarlığına defnedilecektir.
# aile

20 Mar 2024 - 10:15 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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