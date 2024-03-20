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Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Tabiat Parkı, turizme kazandırılma çalışmalarıyla doğa tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Seyir terasları ve giriş takları ile zenginleştirilen park, ziyaretçi sayısında artış beklenen bir cazibe merkezine dönüştü.

İhlas Haber Ajansı
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Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi mask
Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi
Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi
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Tarihi ve Doğal Güzellik Bir Arada

Ersizlerdere Kanyonu, Türkiye'nin 252. tabiat parkı olarak ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nda adını alan köyün hikayesi, parkın tarihi dokusunu daha da anlamlı kılıyor. 12 kilometrelik tarihi kervan yolu, doğa yürüyüşleri için eşsiz bir rota sunuyor.

Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi

Biyoçeşitlilik ve Aktivitelerle Dolu Bir Alan

Ersizlerdere, bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkat çeken bir biyoçeşitlilik merkezi. Yamaç paraşütü, kamp alanları ve yürüyüş güzergahları gibi çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen park, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi

Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtımı

Ersizlerdere Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu ve İstiklal Yolu gibi önemli kültür yollarının geçiş güzergahında yer alıyor. Bu özelliğiyle hem tarihi hem de kültürel bir mirası koruyup tanıtma fırsatı sunuyor.Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi

Turizm Çağrısı: Yeni Rotanız Ersizlerdere

Kastamonu Üniversitesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle geliştirilen Ersizlerdere, İsveç ve Norveç'in doğal güzelliklerini aratmayacak bir destinasyon. Turizm acenteleri ve rehberler, bu yeni rotayı keşfetmeye ve tanıtmaya davet ediliyor.Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi

# türkiye, doğa

20 Mar 2024 - 10:14 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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