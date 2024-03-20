Ersizlerdere tabiat parkı! Yeni cazibe merkezi

Tarihi ve Doğal Güzellik Bir Arada

Ersizlerdere Kanyonu, Türkiye'nin 252. tabiat parkı olarak ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nda adını alan köyün hikayesi, parkın tarihi dokusunu daha da anlamlı kılıyor. 12 kilometrelik tarihi kervan yolu, doğa yürüyüşleri için eşsiz bir rota sunuyor.

Biyoçeşitlilik ve Aktivitelerle Dolu Bir Alan

Ersizlerdere, bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkat çeken bir biyoçeşitlilik merkezi. Yamaç paraşütü, kamp alanları ve yürüyüş güzergahları gibi çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen park, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtımı

Ersizlerdere Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu ve İstiklal Yolu gibi önemli kültür yollarının geçiş güzergahında yer alıyor. Bu özelliğiyle hem tarihi hem de kültürel bir mirası koruyup tanıtma fırsatı sunuyor.

Turizm Çağrısı: Yeni Rotanız Ersizlerdere

Kastamonu Üniversitesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle geliştirilen Ersizlerdere, İsveç ve Norveç'in doğal güzelliklerini aratmayacak bir destinasyon. Turizm acenteleri ve rehberler, bu yeni rotayı keşfetmeye ve tanıtmaya davet ediliyor.