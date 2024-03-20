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Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın detayları ve yaralının durumu hakkında incelemeler devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı mask
Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı
Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı
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Kaza Anı: İki Araç Kafa Kafaya

İnebolu ilçesine bağlı Boyran Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 61 NL 003 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile plakasız bir motosiklet çarpıştı. İ.D. yönetimindeki ticari araç ile K.E. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü K.E. yaralandı.

Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Yaralıya Hızlı Müdahale

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak İnebolu Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, kazaya karışan araçların durumu ve kaza dinamikleri üzerinde çalışmalar başlatıldı.Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylar ve olası ihmallere ilişkin incelemeler sürüyor. Yetkililer, kazanın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmalara başladı.Motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı
# araç, kaza

20 Mar 2024 - 10:23 Kastamonu/ İnebolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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