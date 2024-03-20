- Siyaset

Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, mülteci sorununa yönelik vatandaşların endişelerine yanıt verdi. İlhan Durak, seçilmesi halinde mültecilerin şehri terk etmesini sağlayacağına söz verdi…

Esra Perçin
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Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm mask
Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm
Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm
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Bolu'da mülteci meselesine net tavır

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde vatandaşların mülteci şikayetlerine kulak verdi. Durak, Bolu'daki mülteci varlığının artık kabul edilemez bir düzeye ulaştığını ve bu soruna kalıcı çözümler üreteceklerini vurguladı.

Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm

Vatandaşların şikayetleri Durak'ı harekete geçirdi

Bolu halkı, mültecilerin sayısının azalmamasından ve yaşanan bazı olumsuz olaylardan duyduğu rahatsızlığı İlhan Durak ile paylaştı. Vatandaşlar, özellikle çocuklarının güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek, mültecilerin şehirden ayrılmasını istedi.

Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm

Durak'tan mültecilere kesin mesaj

Durak, mülteci sorununun sadece seçim malzemesi olarak kullanılmadığını, gerçekten ele alınması gereken ciddi bir mesele olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de bu konudaki görüşlerini aktararak, mülteci sorununun kontrolsüz göçle eşdeğer bir istilaya dönüştüğünü ifade etti.

Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm

Seçim sonrası için net planlar

İlhan Durak, seçilmesi halinde Bolu'da yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Durak, bu konuda herhangi bir taviz vermeyeceklerini ve siyasi propaganda yapmadan, somut adımlar atacaklarını belirtti.Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm

Mülteci konusunda kararlılık vurgusu

Durak'ın mülteci politikası, vatandaşların endişelerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, Bolu'da yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Mülteci sorununun çözümü konusunda kararlı bir tutum sergileyen Durak, bu konuda geniş kapsamlı planlarını seçim sonrası için hazırlıyor.Bolu'da mülteci sorununa kesin çözüm

Bolu'nun geleceği için önemli adımlar

İlhan Durak'ın mülteci politikası, Bolu'nun sosyal ve ekonomik geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir. Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak adına atılacak adımlar, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

# başkan, belediye, seçim

20 Mar 2024 - 14:00 - Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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