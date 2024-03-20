- Asayiş

Polis ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!

Kastamonu'da gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta gizlenmiş 555 adet uyuşturucu hap bulundu. Bu önemli operasyon, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Polis ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!
Polis ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!
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Detaylı Araştırma ve Operasyon

Kastamonu'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan detaylı araştırmalar ve takipler sonucunda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, torpido gözünde ustaca gizlenmiş 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu.

Polis ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!

Şüpheliler Gözaltında

Araçta bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından hızla gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanacakları belirtildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
# polis

20 Mar 2024 - 10:30 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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