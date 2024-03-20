Polis ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!

Detaylı Araştırma ve Operasyon

Kastamonu'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan detaylı araştırmalar ve takipler sonucunda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, torpido gözünde ustaca gizlenmiş 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu.

Şüpheliler Gözaltında

Araçta bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından hızla gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanacakları belirtildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.