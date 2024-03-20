Polis ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!

Detaylı Araştırma ve Operasyon
Kastamonu'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan detaylı araştırmalar ve takipler sonucunda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, torpido gözünde ustaca gizlenmiş 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu.
Şüpheliler Gözaltında
Araçta bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından hızla gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanacakları belirtildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.