Demirkol: Bolu'nun huzura ve yatırıma ihtiyacı var

Bolu için yeni bir vizyon

Huzur ve Yatırım AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli iki temel taş olarak huzur ve yatırımı işaret etti. TV100'de yer alan açıklamalarında, şehrin siyasi çekişmelerin gölgesinde kaldığını ve bunun yerel gelişim fırsatlarını engellediğini vurguladı.

Sosyal belediyecilikte çığır açacak projeler

Demirkol, mevcut yönetimin aksaklıklarını ele alarak, sosyal belediyecilik alanında yenilikçi bir dönem başlatacaklarını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına özel olarak hazırlanan 101 büyük proje ile Bolu'yu öne çıkaracaklarını belirtti. Bu projeler arasında ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar öne çıkıyor.

Altyapı ve kentsel dönüşümde büyük adımlar

Trafik ve otopark sorunlarına yönelik çözümler sunan Demirkol, dört yeni battı-çıktı ve 10 bin araç kapasiteli otopark projelerini açıkladı. Ayrıca, deprem riskine karşı kentsel dönüşüm projeleri ve sosyal konut inşaatlarıyla Bolu'nun güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Merkezi hükümetle uyumlu yönetim

Bolu'nun kaynaklarının etkin kullanımının yanı sıra, merkezi hükümetle uyum içinde çalışmanın önemine değinen Demirkol, şehir hastanesi gibi büyük ölçekli projeler için bakanlıklarla işbirliği yapacaklarını ifade etti. Bu yaklaşımın Bolu'ya daha fazla yatırım çekilmesini sağlayacağını belirtti.

Spor ve gençlik için yenilikçi projeler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın ziyareti sırasında alınan Boluspor stadı sözü gibi, spor ve gençlik alanında Bolu'ya değer katacak projelerin altını çizdi Demirkol. Amatör spor kulüplerine ve spor altyapısına yapılacak yatırımlarla şehrin gençler için daha çekici hale geleceğini vurguladı.

Bolu'nun yenilenme süreci

Demirkol, Bolu'nun potansiyelini maksimize ederek, şehri huzur ve yatırım odaklı bir geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını ifade etti. Yatırım, sosyal belediyecilik ve merkezi hükümetle uyumlu çalışma ilkeleriyle Bolu'nun yeniden şekillendirileceğini belirtti.