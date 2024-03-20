KESK'ten Yerel yönetimler için çağrı: Özgür ve demokratik yönetim isteği

Bolu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, özgür, demokratik ve katılımcı yerel yönetimler vurgusuyla bir tutum belgesi yayınladı. Eğitim Sen Şube Başkanı Dilek Çakman'ın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan belge, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizlere dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu sorunlara çözümde kritik bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor.
Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Çağrısı
Çakman, mevcut siyasal ve toplumsal sorunların aşılmasında, yerel yönetimlerin özgür, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yeniden yapılandırılmasının önemine işaret ediyor. KESK'in tutum belgesi, yerel seçimleri sadece bir seçim süreci olarak değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendirecek bir mücadele alanı olarak görüyor.
KESK'in Yerel Yönetimlerden Beklentileri
KESK, yerel yönetimlerden, emekçilerin haklarına öncelik veren, kadınların eşit temsil edildiği, kamusal alanların halk yararına kullanıldığı, barınma ihtiyacını karşılayan, afetlere dirençli konutlar inşa eden, gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutan bir yönetim anlayışı bekliyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin, cinsiyet, yaş, din veya inanca dayalı ayrımcılığa izin vermeyen, ekolojik ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler oluşturan, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkan politikalar izlemesi gerektiğini vurguluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.