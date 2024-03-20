Covid-19 sonrası kalp sağlığı alarmı, uzmanlardan kritik çağrı

Covid-19'un Kalıcı Etkileri: Kalp Sağlığı Tehlikesi

Covid-19 pandemisi, dünya genelinde milyonlarca insanı etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Salgının başlangıcından bu yana, enfeksiyonun sadece akciğerleri değil, kalp ve damar sistemini de ciddi şekilde etkileyebileceği gözlemlendi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, Covid-19 geçiren hastaların yaklaşık üçte birinin kalp krizi veya kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu durum, Covid-19'un kalp üzerindeki potansiyel uzun vadeli etkilerine dair ciddi endişeleri gündeme getiriyor.

Kalp Krizi Riski Daha Yüksek

Günümüzde, kalp krizi nedeniyle meydana gelen ölümlerin büyük bir kısmının, daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişiler arasında olduğu bildiriliyor. Doç. Dr. Zeydin Acar, Covid-19 enfeksiyonunun, damarların her yerinde sorunlara yol açabileceğini ve bu durumun kalp, beyin ve akciğer gibi hayati organları etkileyebileceğini vurguluyor. Özellikle kalp hastalıkları, tansiyon hastalığı ve kalp damar hastalıkları gibi durumlar, Covid-19'un etkisi altında daha da ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Covid-19 Sonrası Kalp Sağlığına Dikkat!

Doç. Dr. Acar, Covid-19 sonrası kalp kası tutulumu yaşayan hastaların, bu durumun aşıdan kaynaklandığını düşündüklerine ancak bilimsel çalışmaların bu yanılgıyı çürüttüğüne dikkat çekiyor. Covid-19'u ağır geçirenlerde kalp üzerindeki etkilerin ve miyokardit (kalp kası iltihabı) riskinin arttığı, bu nedenle hastaların tedavilerini aksatmamaları ve doktor tavsiyelerine sıkı sıkıya uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlardan Önemli Çağrı: Kardiyolojik Kontrol Şart

Nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtiler yaşayan ve Covid-19 geçirmiş kişilerin, bu şikayetlerin ardından derhal bir kardiyoloğa başvurmaları gerektiğini belirten Acar, özellikle pandemi sürecinde hastaların hastaneye ulaşmada yaşadıkları gecikmelerin ciddi sonuçlara yol açtığını ifade ediyor. Covid-19'un kalp hastalıklarını doğrudan etkileyebileceği ve yeni kalp hastalıklarına sebep olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, erken teşhis ve müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.