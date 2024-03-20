Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel valilikler, 20-23 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde, özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde zirai don tehlikesi konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu dönemde, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu gibi bölgelerde yaşayan çiftçilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Tehlike kapıda zirai don riski artıyor

Soğuk hava dalgasının etkisiyle, 20 Mart Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu durum, zirai don riskini beraberinde getiriyor. Özellikle gece saatlerinde başlayacak sıcaklık düşüşleri, tarım ürünleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Kimler, ne zaman etkilenecek?

Zirai don olayının 20 Mart'ta başlayıp 23 Mart sabahına kadar sürmesi öngörülüyor. İlk etkilenen bölgeler Bolu, Çankırı ve Karabük olacak. Takip eden günlerde, Düzce'nin yüksek kesimleri ile Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde don olayının şiddeti artacak.

Riskler ve alınması gereken önlemler

Açıkta yetiştirilen tarım ürünleri için büyük bir risk teşkil eden zirai don olayına karşı, çiftçilerin ve ilgili vatandaşların zirai don uyarı sistemlerini takip etmeleri, risk tahmin haritalarına göz atmaları ve korunma yöntemlerini uygulamaları büyük önem taşıyor.

Korunma stratejileri

Zirai don tehlikesine karşı en etkili yöntem, doğru bilgiye sahip olmak ve gerekli önlemleri almak. Zirai don uyarı sistemleri, risk tahmin haritaları ve etkili korunma yöntemleri, bu süreçte çiftçilere büyük destek sağlayacak.

Dikkatli ve tedbirli olun!

20-23 Mart tarihleri arasında beklenen zirai don olayına karşı herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Özellikle zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler, bu dönemde alınabilecek önlemlere öncelik vererek, olası zararları en aza indirebilirler.