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Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Meteoroloji genel Müdürlüğü verilerine göre 20-23 Mart'ta Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun Kuzeyinde çiftçiler için acil durum uyarısı! Bu tarihlerde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey bölgelerinde zirai don riski artıyor. Bolu, Düzce, Zonguldak ve bölgedeki illerde yaşayan çiftçilerin tedbirli olmaları gerekiyor…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda! mask
Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!
Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel valilikler, 20-23 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde, özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde zirai don tehlikesi konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu dönemde, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu gibi bölgelerde yaşayan çiftçilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Tehlike kapıda zirai don riski artıyor

Soğuk hava dalgasının etkisiyle, 20 Mart Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu durum, zirai don riskini beraberinde getiriyor. Özellikle gece saatlerinde başlayacak sıcaklık düşüşleri, tarım ürünleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Kimler, ne zaman etkilenecek?

Zirai don olayının 20 Mart'ta başlayıp 23 Mart sabahına kadar sürmesi öngörülüyor. İlk etkilenen bölgeler Bolu, Çankırı ve Karabük olacak. Takip eden günlerde, Düzce'nin yüksek kesimleri ile Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde don olayının şiddeti artacak.Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Riskler ve alınması gereken önlemler

Açıkta yetiştirilen tarım ürünleri için büyük bir risk teşkil eden zirai don olayına karşı, çiftçilerin ve ilgili vatandaşların zirai don uyarı sistemlerini takip etmeleri, risk tahmin haritalarına göz atmaları ve korunma yöntemlerini uygulamaları büyük önem taşıyor.Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Korunma stratejileri

Zirai don tehlikesine karşı en etkili yöntem, doğru bilgiye sahip olmak ve gerekli önlemleri almak. Zirai don uyarı sistemleri, risk tahmin haritaları ve etkili korunma yöntemleri, bu süreçte çiftçilere büyük destek sağlayacak.Acil zirai don uyarısı! Çiftçiler alarmda!

Dikkatli ve tedbirli olun!

20-23 Mart tarihleri arasında beklenen zirai don olayına karşı herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Özellikle zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler, bu dönemde alınabilecek önlemlere öncelik vererek, olası zararları en aza indirebilirler.

# türkiye, karadeniz, tarım, düzce, destek, karabük, bartın, soğuk hava

20 Mar 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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