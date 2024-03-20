- Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi!

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Yüksek konut fiyatları ve kredi faiz oranlarının yarattığı zorluklara bir çözüm olarak geliştirilen yeni konut kredisi kampanyası ile artık ayda sadece 19.000 TL ödeyerek 2.5 milyon TL'ye kadar ev sahibi olmak mümkün.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi! mask
Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi!
Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi!
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Uygun Taksitlerle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Bu kampanya, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden bireyler için umut verici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel kredi fırsatı, ev almak isteyenlere önemli bir destek sağlıyor. Uygun taksit seçenekleri ve düşük faiz oranları ile ev sahibi olmak artık daha erişilebilir bir hedef.

Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi!

Ortaklaşa Ev Sahibi Olma İmkanı

Kampanya, finansal baskıları azaltarak, birçok kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Ziraat Bankası, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ortak konut kredisi kampanyasını başlattı. Bu sistem, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ortaklaşa ev sahibi olmasını sağlıyor. Birden fazla kişinin gelirini birleştirerek taksit tutarlarını azaltmayı ve aile bütçelerine rahatlık sağlamayı amaçlıyor.Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi!

Nasıl Başvurulur?

Bu kampanya, tek başına yeterli gelire sahip olmayanlar veya bir grup olarak yatırım yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almak için belirli adımları takip etmek gerekiyor. Başvuru süreci, koşullar, gerekli belgeler ve geri ödeme seçenekleri için Ziraat bankası Bolu Şubelerine başvura bilirisiniz.Ziraat Bankası'ndan 2.5 milyon TL'ye kadar konut kredisi!

Başvuru Süreci ve Koşullar

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almak için belirli adımları takip etmek gerekiyor. Başvuru süreci, koşullar, gerekli belgeler ve geri ödeme seçenekleri bu sürecin önemli parçalarıdır. Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya geçerli bir ikametgah ve çalışma iznine sahip yabancı uyruklu olması gerekmektedir.

 

# türkiye, aile, faiz, ödeme, kredi

20 Mar 2024 - 13:30 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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