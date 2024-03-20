Vücuda mucizevî etkiler bırakıyor…

Oruç ve vücuttaki mucizevi değişimler

Diyetisyen Gülsüm Hazman, oruç tutmanın vücutta özel proteinleri aktive ettiğini ve bu proteinlerin beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini, vücudun dayanıklılığını artırdığını belirtiyor. Bu süreç, genel sağlık durumunun iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Kalp sağlığı üzerine olumlu etkiler

Oruç, kalp ritmini düzenleyerek yüksek tansiyon ve kötü kolesterol seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol olan HDL'yi artırıyor. Hazman, bu durumun kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.

Kanserle savaşta orucun gücü

Oruç tutmanın, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı ve hatta öldürdüğü bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Hazman, orucun kemoterapi ve radyoterapinin etkilerini de artırdığını ifade ediyor, bu da kanserle mücadelede önemli bir avantaj sağlıyor.

Psikolojik sağlık ve mutluluk hormonları

Oruç tutarken salgılanan endorfin ve dopamin gibi mutluluk hormonları, insanların kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmelerine yardımcı oluyor. Hazman, orucun psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.

Enerji tüketimi ve fiziksel aktivite

Oruç tutmanın, dışarıda yapılan bir saatlik yürüyüşle neredeyse eş değer enerji tükettiğini belirten Hazman, bu durumun orucu fiziksel aktiviteye alternatif bir enerji kaynağı olarak gösterdiğini ifade ediyor.

Bağışıklık sistemi ve vücut onarımı

Oruç, vücudun bağışıklık sistemini yenileyerek genel bir onarım sağlıyor. Hz. Muhammed'in "Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz" sözü, yüzyıllardır orucun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor ve bu, orucun hem bedensel hem de ruhsal iyileşmeyi desteklediğinin altını çiziyor.