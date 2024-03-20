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Bursa'da dolandırdı, Bolu'da yakalandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcu dükkanı sahibi ve iki ortağı, müşterilerine yüksek kar payı vaadiyle altın dolandırıcılığı yaparak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şüphelilerden ikisi Bolu'da, biri ise Bursa'da olmak üzere üç kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Bursa'da dolandırdı, Bolu'da yakalandı!
Bursa'da dolandırdı, Bolu'da yakalandı!
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Dolandırıcılık Operasyonu: Altınlar Emanet Alındı, Sahipleri Mağdur Edildi

Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve İ.K. tarafından işletilen kuyumcu dükkanı, müşterilerine kar payı vereceğini iddia ederek altın ve nakit para topladı. Ancak geçtiğimiz hafta, gece geç saatlerde dükkan sahibi İ.K. ve iki ortağı, çantalar dolusu altınla dükkanı terk etti ve bir daha açılmadı. Durumdan şüphelenen mağdurlar, polise ihbarda bulundu.

Bursa'da dolandırdı, Bolu'da yakalandı!

Hızlı Müdahale: Şüpheliler Yakalandı, Soruşturma Devam Ediyor

Bursa ve Bolu'da düzenlenen operasyonlarla, Ö.K., İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, birçok kişiyi mağdur ettiği iddia ediliyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Bursa'da dolandırdı, Bolu'da yakalandı!
# iddia, polis, kar, para

20 Mar 2024 - 12:09 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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