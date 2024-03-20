Bursa'da dolandırdı, Bolu'da yakalandı!

Dolandırıcılık Operasyonu: Altınlar Emanet Alındı, Sahipleri Mağdur Edildi
Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve İ.K. tarafından işletilen kuyumcu dükkanı, müşterilerine kar payı vereceğini iddia ederek altın ve nakit para topladı. Ancak geçtiğimiz hafta, gece geç saatlerde dükkan sahibi İ.K. ve iki ortağı, çantalar dolusu altınla dükkanı terk etti ve bir daha açılmadı. Durumdan şüphelenen mağdurlar, polise ihbarda bulundu.
Hızlı Müdahale: Şüpheliler Yakalandı, Soruşturma Devam Ediyor
Bursa ve Bolu'da düzenlenen operasyonlarla, Ö.K., İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, birçok kişiyi mağdur ettiği iddia ediliyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.