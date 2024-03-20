Altay'ın zorlu mücadelesine teknik direktör Cüneyt Biçer’de çare olamadı

Altay Spor Kulübü, Trendyol 1. Lig'de zor bir dönemden geçiyor. Finansal ve sportif zorluklarla mücadele eden takım, sezon boyunca birçok teknik direktör değişikliğine gitse de beklenen çıkışı yapamadı.

Cüneyt Biçer’de çare olamadı

En son teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Biçer de bu kaderi değiştiremedi. Siyah-beyazlı ekip, Biçer yönetimindeki 7 maçtan yalnızca bir galibiyet alırken, bir beraberlik ve beş mağlubiyetle sadece 4 puan toplayabildi.

Teknik direktör karuseli ve Altay'ın mücadelesi

Altay'ın sezona Tuna Üzümcü ile başlayıp, ardından Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan ve Yusuf Şimşek gibi isimlerle çalışması, takımın istikrar sorunu yaşamasına neden oldu. Her teknik direktör değişikliği, takımın yapısında ve oyun stilinde değişikliklere yol açtı. Ancak, bu değişiklikler Altay'ın ligdeki konumunu iyileştirmeye yetmedi.

Cüneyt Biçer dönemi ve zorluğu

48 yaşındaki tecrübeli teknik adam Cüneyt Biçer'in yönetiminde Altay, gol yollarında büyük bir etkisizlik yaşadı. Takım, 7 lig maçında sadece 1 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Bu performans, siyah-beyazlıları ligde 17. sıraya demirletti ve düşme hattının içinde kalmalarına neden oldu.

Mali ve sportif zorluklar

Ara transfer döneminde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle birçok önemli oyuncusunu kaybeden Altay, bu durumun sportif sonuçlarına da katlanmak zorunda kaldı. Kadro derinliğinin azalması ve tecrübeli oyuncuların eksikliği, takımın ligde istenilen sonuçları almasını güçleştirdi.