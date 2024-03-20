Arda Turan'a İspanya'dan şok! İspanya'da vergi kaçakçılığından hapis cezası!

Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, İspanya'daki futbol kariyeri sırasında vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Barcelona 13. Ceza Mahkemesi, Turan'a 2015 ve 2016 yıllarına ait kişisel gelir vergisi dosyalarında eksiklikler bulunması sebebiyle Arda Turan’a hapis cezası verdi.

Vergi kaçakçılığı ve yargı süreci

Arda Turan, İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadığı yıllarda büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak tanınır. Ancak, bu başarıların gölgesinde, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleşen vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle adı mahkeme koridorlarında anılmaya başlandı.

Arda Turan kaç yıl ceza aldı?

İspanyol adaleti, Turan'a her bir yıl için 6'şar ay olmak üzere toplam 1 yıl hapis cezası verdi. Duruşmada, hükmü kabul eden Turan, vergi borcunun bir kısmını ödedi ve kalan miktarı 6 taksitte ödemeyi kabul etti.

Arda Turan'ın İspanya kariyeri

Turan, 2011 ile 2015 yılları arasında Atletico Madrid'de ve ardından 2015'ten 2018'e kadar Barcelona'da oynayarak İspanyol futbolunda unutulmaz anlara imza attı. Sahadaki liderliği, oyun zekası ve teknik becerileriyle tanınan Turan, bu süre zarfında hem takımlarına önemli katkılarda bulundu hem de futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Ceza erteleme kararı ve sonrası

37 yaşındaki Turan, hapis cezasının ertelenmesiyle birlikte, önümüzdeki iki yıl içinde herhangi bir suç işlememesi koşuluyla cezaevine girmekten muaf tutuldu. Bu karar, hem Turan'ın profesyonel kariyeri hem de kişisel hayatı için önemli bir rahatlama anlamına geliyor.