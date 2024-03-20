Bolu'da zirai don tehlikesi!

Soğuk Hava Bolu'yu Sarıyor: Dikkatli Olun!

Bolu'da son günlerde yaşanan güneşli hava, yerini soğuk havaya bırakıyor. Zirai don riski nedeniyle Bolu Valiliği, çiftçileri ve vatandaşları uyarıyor. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri için yapılan tahminler, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte zirai don olayının yaşanabileceğini gösteriyor. Çarşamba sabahı hafif, perşembe günü iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.

Tedbirli Olun, Zararları Önleyin!

Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere tüm ilgilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Soğuk hava dalgası ve zirai don riskine karşı alınabilecek önlemler, büyük önem taşıyor. Zirai don, özellikle bu dönemde tarım faaliyetleri için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle, Bolu Valiliği'nin uyarılarına uyarak, gerekli tüm tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır.