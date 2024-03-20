Ayıplı Mercedes başına bela oldu; Sıfır kilometre Mercedes aldı servisten çıkaramadı!

Bir Minibüsün Hüzünlü Hikayesi: Sıfır Aldı, Sorunlar Bitmedi

Gazi Doğan'ın heyecanla satın aldığı sıfır kilometre Mercedes Sprinter minibüs, teslimatından kısa bir süre sonra, beklenmedik bir şekilde arızalar vermeye başladı. Sivas, Şarkışla'da yaşayan Doğan'ın aracı, alımından sadece dört gün sonra direksiyon kilidi sorunuyla ilk arızasını verdi. Bu, Doğan'ın başlangıçta hayal ettiği mutlu yolculukların başlangıcı olacaktı; ancak, yaşananlar tam anlamıyla bir kâbusa dönüştü.

Servis Maratonu: Beş Kez Umut, Her Seferinde Hayal Kırıklığı

Doğan, aracını ilk arızasının ardından Kayseri'deki bayiye götürdü. Ancak, servis yetkilileri, detaylı bir inceleme yapmadan araçta bir sorun olmadığını belirtti. Bu, Doğan'ın sorunlarına çözüm bulma umudunu ilk kez kaybettiği an oldu. Ancak, minibüs eve döndükten kısa bir süre sonra yine aynı arızayı verdi. Bu kez Sivas'taki yetkili servise başvuran Doğan, aracını iki kez daha servise götürdüğünde, sorunun çözülemediğini gördü. Aracın otomatik kapısı ve kaloriferi de dahil olmak üzere, yeni sorunlar ortaya çıktı.

Tekrarlayan Arızalar ve Çözümsüzlüğün Ağırlığı

Doğan'ın minibüsü, direksiyon kutusu değişimi de dahil olmak üzere, bir dizi onarım ve kontrol işleminden geçti. Ancak, her tamir girişimi sonrasında, araç yine aynı arızaları vermeye devam etti. Bu durum, Doğan'ı sadece maddi olarak değil, aynı zamanda manevi olarak da derinden etkiledi. Aracın sürekli arızalanması, onun günlük yaşamını ve işlerini olumsuz yönde etkiledi.

Müşteri Mağduriyeti ve Çözüm Arayışı

Gazi Doğan, yaşadığı bu süreçte, Mercedes markasından ve yetkili servislerden beklediği ilgi ve desteği göremediğini belirtiyor. Aracın defalarca servise gitmesine rağmen sorunların çözülemediğini ve bu durumun kendisini büyük bir mağduriyete sürüklediğini ifade ediyor. Doğan, satın aldığı aracın ya tamir edilerek sorunsuz bir şekilde kendisine teslim edilmesini ya da aracın değiştirilmesini talep ediyor. Ancak, bu taleplerine şu ana kadar bir çözüm bulunamadı.

Tüketici Hakları ve Marka Sorumluluğu

Gazi Doğan'ın başından geçenler, sıfır kilometre bir araç satın alan tüketicilerin karşılaşabileceği potansiyel sorunlara dikkat çekiyor. Bu durum, hem tüketici haklarının korunması hem de markaların müşteri memnuniyetini sağlama konusundaki sorumluluklarını ön plana çıkarıyor. Mercedes gibi köklü ve saygın bir markanın, müşteri mağduriyetlerini çözme ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma konusunda daha etkin adımlar atması bekleniyor.