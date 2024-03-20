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Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, rakibi AK Parti Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un sağlık sektöründeki geçmişini eleştirdi. Özcan, Demirkol'un sağlık çalışanları ve Bolulu vatandaşlarla helalleşmesi gerektiğini savundu.

Arzu Sarı
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Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı mask
Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı
Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı
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Tanju Özcan'dan Sert Eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Özcan, rakibi AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'u geçmişteki sağlık yönetimi konusunda eleştirdi.

Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı

Demirkol'un sağlık yönetimine dair iddialar

Özcan, Demirkol'un Bolu İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı dönemde sağlık çalışanlarına ve sistemine zarar verdiğini iddia etti. Sağlık çalışanlarının emeklerinin sömürüldüğünü ve sağlık sisteminin çökertildiğini öne sürdü.

Helalleşme çağrısı

Bolu Belediye Başkanı, Demirkol'a önce sağlık sektöründe zarar gördüğünü düşündüğü kişilerle helalleşme çağrısında bulundu. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik işçileri ve güvenlik personelleri ile helalleşilmesi gerektiğini belirtti.Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı

Bolulu hastalar ve yaşlılarla ilgili eleştiriler

Özcan, Demirkol'un sağlık müdürlüğü döneminde Bolulu hastaların ve yaşlıların uzun saatler muayene sırası beklediğini iddia etti. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ve Demirkol'un bu konuda da helalleşmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı'nın ziyareti

Üzerine Öneriler Tanju Özcan, Sağlık Bakanının Bolu ziyaretinde caddelerde gezdirilmesi yerine, Tıp Fakültesi Hastanesine getirilerek şehrin sağlık durumunun yerinde incelenmesi gerektiğini önerdi. Bu şekilde, sağlık sistemindeki sorunların daha net görülebileceğini belirtti.

Bolu'nun sağlık geleceği için çağrı

Özcan'ın eleştirileri, Bolu'nun sağlık sektöründeki geleceği için önemli bir diyalog başlattı. Sağlık çalışanları ve vatandaşların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik adımların atılması gerektiği mesajını verdi. Bolu'nun sağlık hizmetlerinde iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

# iddia, ak parti, belediye, başkan

20 Mar 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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