Bolu seçim arenası yavaş yavaş kızışmaya başladı

Tanju Özcan'dan Sert Eleştiriler
Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Özcan, rakibi AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'u geçmişteki sağlık yönetimi konusunda eleştirdi.
Demirkol'un sağlık yönetimine dair iddialar
Özcan, Demirkol'un Bolu İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı dönemde sağlık çalışanlarına ve sistemine zarar verdiğini iddia etti. Sağlık çalışanlarının emeklerinin sömürüldüğünü ve sağlık sisteminin çökertildiğini öne sürdü.
Helalleşme çağrısı
Bolu Belediye Başkanı, Demirkol'a önce sağlık sektöründe zarar gördüğünü düşündüğü kişilerle helalleşme çağrısında bulundu. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik işçileri ve güvenlik personelleri ile helalleşilmesi gerektiğini belirtti.
Bolulu hastalar ve yaşlılarla ilgili eleştiriler
Özcan, Demirkol'un sağlık müdürlüğü döneminde Bolulu hastaların ve yaşlıların uzun saatler muayene sırası beklediğini iddia etti. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ve Demirkol'un bu konuda da helalleşmesi gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı'nın ziyareti
Üzerine Öneriler Tanju Özcan, Sağlık Bakanının Bolu ziyaretinde caddelerde gezdirilmesi yerine, Tıp Fakültesi Hastanesine getirilerek şehrin sağlık durumunun yerinde incelenmesi gerektiğini önerdi. Bu şekilde, sağlık sistemindeki sorunların daha net görülebileceğini belirtti.
Bolu'nun sağlık geleceği için çağrı
Özcan'ın eleştirileri, Bolu'nun sağlık sektöründeki geleceği için önemli bir diyalog başlattı. Sağlık çalışanları ve vatandaşların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik adımların atılması gerektiği mesajını verdi. Bolu'nun sağlık hizmetlerinde iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.