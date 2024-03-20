- Ekonomi

Seçim sonrası otomobil piyasasında büyük dönüşüm: ikinci elde zam beklentisi!

Seçimlerin ardından otomobil piyasasında neler olacak? Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları, ikinci el piyasasına olan ilgiyi artırıyor. Mayıs ve haziran aylarında ikinci el otomobillere zam bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Seçim sonrası otomobil piyasasında büyük dönüşüm: ikinci elde zam beklentisi! mask
Seçim sonrası otomobil piyasasında büyük dönüşüm: ikinci elde zam beklentisi!
Seçim sonrası otomobil piyasasında büyük dönüşüm: ikinci elde zam beklentisi!
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Seçimlerin ardından otomobil piyasasında yaşanacak değişiklikler, hem sıfır hem de ikinci el otomobil alıcılarının dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle sıfır otomobillerdeki fiyat artışları, alıcıların gözünü ikinci el piyasasına çevirdi. Peki, seçim sonrası otomobil piyasasında bizi neler bekliyor?

Seçim sonrası otomobil piyasasında büyük dönüşüm: ikinci elde zam beklentisi!

Sıfır Otomobillerde Fiyat Artışı

Son dönemde, sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle daha da belirginleşti. Mart ayında otomobil üreticileri tarafından açıklanan yeni fiyatlar, sıfır otomobillere yüzde 3 ile 7 arasında bir zam yapılacağını gösterdi. Bu durum, sıfır otomobil piyasasında bir durgunluğa neden olurken, alıcıların ilgisini ikinci el otomobillere çevirdi.Seçim sonrası otomobil piyasasında büyük dönüşüm: ikinci elde zam beklentisi!

Otomobil Piyasasında Beklenen Zam

Sıfır otomobillere olan ilginin azalmasıyla birlikte, ikinci el otomobil piyasası daha cazip hale geldi. Sektör temsilcileri, mayıs ve haziran aylarında ikinci el otomobillere zam yapılacağını öngörüyor. Bu, ikinci el otomobil piyasasında bir fiyat artışı beklentisi yaratıyor ve alıcıların planlarını etkileyebilir.
# otomobil, seçim, fiyatlar

20 Mar 2024 - 22:00 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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