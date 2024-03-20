Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor

Felaket Sonrası Hızlı Müdahale

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, felaketin yaralarını sarmak için Yedigöller yolunda incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler ve alınan bilgiler ışığında, yol yapım ve onarım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Özellikle turizm açısından büyük öneme sahip olan bu doğal güzelliğe ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yüzde 90 Tamamlanma Oranıyla Yol Yenileniyor

Yol genişletme ve menfez yapımı çalışmalarında %90 oranında bir tamamlanma sağlandı. Bu çalışmalar, Yedigöller Milli Parkı'nın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ziyaret edilmesini mümkün kılacak. Yedigöller, her yıl binlerce doğa severi ağırlayan eşsiz bir doğa alanı olarak biliniyor. Yapılan iyileştirmelerle birlikte, parka olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Yaz Aylarına Yeni Yollar

Yedigöller yolundaki çalışmaların yaz aylarının başında tamamlanması planlanıyor. Bu sayede, doğaseverler ve turistler, yaz döneminde Yedigöller'in eşsiz güzelliklerini daha rahat bir şekilde keşfedebilecek.