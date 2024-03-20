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Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na giden yol, geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin ardından büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Aşırı yağışların yol açtığı hasarın onarılması için başlatılan çalışmalar, Bolu Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamlı projede, yol genişletme ve menfez yapımı gibi önemli adımlar atılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor mask
Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor
Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor
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Felaket Sonrası Hızlı Müdahale

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, felaketin yaralarını sarmak için Yedigöller yolunda incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler ve alınan bilgiler ışığında, yol yapım ve onarım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Özellikle turizm açısından büyük öneme sahip olan bu doğal güzelliğe ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor

Yüzde 90 Tamamlanma Oranıyla Yol Yenileniyor

Yol genişletme ve menfez yapımı çalışmalarında %90 oranında bir tamamlanma sağlandı. Bu çalışmalar, Yedigöller Milli Parkı'nın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ziyaret edilmesini mümkün kılacak. Yedigöller, her yıl binlerce doğa severi ağırlayan eşsiz bir doğa alanı olarak biliniyor. Yapılan iyileştirmelerle birlikte, parka olan ilginin daha da artması bekleniyor.Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor

Yaz Aylarına Yeni Yollar

Yedigöller yolundaki çalışmaların yaz aylarının başında tamamlanması planlanıyor. Bu sayede, doğaseverler ve turistler, yaz döneminde Yedigöller'in eşsiz güzelliklerini daha rahat bir şekilde keşfedebilecek.Yedigöller yolunda sel felaketinin izleri siliniyor

# orman, doğa, ziyaret

20 Mar 2024 - 15:12 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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