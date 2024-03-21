Beyannameler için son tarih yaklaşıyor!

Beyanname dönemi bitiyor

Bolu'da faaliyet gösteren dernekler için önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 2023 yılına ait faaliyet beyannamelerinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) aracılığıyla sunulması gerektiğini hatırlatıyor.

Dernek beyannamelerinin önemi nedir?

Her yıl Nisan ayının sonuna kadar sunulması gereken dernek beyannameleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca zorunludur. Bu beyannameler, derneklerin faaliyetlerinin, gelir ve giderlerinin şeffaf bir şekilde raporlanmasını sağlar.

Bildirim için anahtar sistem

Bolu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, beyannamelerin kolay ve hızlı bir şekilde DERBİS üzerinden yapılmasının önemini vurguluyor. Bu online sistem, dernek yöneticileri için bildirim sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Cezai yaptırımlara dikkat!

Beyannamelerini belirlenen süre içinde veya geç bildiren dernek yöneticileri, 8.322,00 TL tutarında idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Bu, Dernekler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince uygulanan ciddi bir yaptırımdır.

Yoğunluk öncesi bildirim önerisi

Son teslim tarihine yaklaşırken DERBİS sisteminde yaşanabilecek yoğunluk, bildirim sürecinde aksaklıklara neden olabilir. Bu nedenle, İl Müdürlüğü, dernek yöneticilerine son güne kadar beklememeleri ve beyannamelerini erken bir zamanda bildirmeleri konusunda öneride bulunuyor.

Eyleme geçme zamanı

Bolu'daki dernekler, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hem idari yaptırımlardan kaçınabilir hem de DERBİS sistemi üzerindeki son dakika yoğunluğunu önleyebilirler. Beyannamelerinizi zamanında bildirerek, olası cezalardan ve sistemin yoğunluk kaynaklı aksaklıklarından kaçının.