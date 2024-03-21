- Ekonomi

Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor

2024 Emekli maaşları, emekli maaşlarına yeni düzenleme, emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan açıkladı. Türkiye genelinde emekli vatandaşlar için sevindirici gelişme, haberimizde…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor mask
Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor
Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor
+7
Haber albümü için resme tıklayın

Yenilikçi emekli maaşı düzenlemesi

Yolda Türkiye'deki emekliler için umut verici bir gelişme yaşanıyor. İktidar, en düşük emekli maaşı alan 6 milyon vatandaşı kapsayan yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, İş Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle emekli maaşlarının hesaplanma metodunda radikal bir dönüşüm öngörüyor.

Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor

En düşük maaşlarda kayda değer yükseliş

Mevcut durumda, 16 milyonu aşkın emeklinin büyük bir kısmı asgari ücretin altında maaş almaktadır. Ancak yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak ayarlanacak, bu da milyonlarca emeklinin gelirinde önemli bir iyileşme anlamına geliyor.Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor

Prim ödemelerine dayalı maaş adaleti

Yapılacak olan yeni düzenleme, emeklilik maaşlarının daha adil bir şekilde hesaplanmasını sağlayacak. Daha fazla prim ödeyen emeklilerin daha yüksek maaş alması, emeklilik hakkı ve yaş gibi kriterlerin yeniden tanımlanması planlanıyor.Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor

Kök maaşlarda önemli artış

Ocak ayında gerçekleştirilen emekli zammı sonrası yaşanan tepkiler üzerine, tüm emekliler için zam oranı yüzde 49.25'e çıkarıldı. Yeni yasal düzenleme ile kök maaşlar artırılarak, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilecek.Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor

Emeklilik yaşı maaş belirleme kriteri olacak

2024'ü "emekli yılı" olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, emekli maaşlarının belirlenmesinde yeni bir formül devreye sokulacak. Vatandaşın emekli olduğu yaş, alacağı maaşı doğrudan etkileyecek, bu da özellikle erken emekli olanlar için maaşlarda önemli bir artış demek.Emekliler sandığa gitmeden yeni düzenleme geliyor

Bu düzenleme, Türkiye'deki emeklilik sistemini daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya taşımayı hedefliyor. Emekliler arasındaki maaş farklılıklarını minimize edecek ve herkes için daha iyi bir yaşam standardı sağlayacak.

# türkiye, emekli

21 Mar 2024 - 08:00 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL