Akaryakıtta tek fiyat uygulaması

EPDK'dan akaryakıtta tek fiyat devrimi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe büyük bir değişikliğe giderek, istasyonlarda farklı isimler altında satılan akaryakıtlar için tek fiyat uygulamasını başlatıyor. Bu karar, "Ultra force", "power" gibi özel isimlerle satılan ürünlerin sonunu getiriyor.

Farklılaştırılmış ürünlerde fiyat farklılığına son

EPDK'nın aldığı kararla birlikte, akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürün adları altında ek fiyat farkıyla satılan akaryakıtlar artık tarih oluyor. Tüketiciler, benzin, dizel ve LPG gibi ürünleri standart fiyatlar üzerinden satın alacak.

Yeni düzenleme ne getiriyor?

EPDK, "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" ile akaryakıt piyasasında adil bir rekabet ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bu taslak, 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girerek, akaryakıt satışlarında önemli bir dönüşüm sağlayacak.

Akaryakıt istasyonlarında yeni bir dönem

Daha önce ekstra özelliklerle pazarlanarak yüksek fiyatlarla satılan akaryakıt ürünleri, artık standart benzin, dizel ve LPG olarak tüketicilere sunulacak. Bu değişiklik, tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasını sağlayacak.

Tüketicilere sağlanan faydalar

EPDK'nın bu kararıyla, tüketiciler artık akaryakıt alırken ekstra özellikler için ekstra ücret ödemeyecek. Standartlaşan fiyatlar sayesinde, herkes aynı kalitede ürünü aynı fiyattan alabilecek, bu da özellikle yakıt tasarrufu ve motor performansı gibi vaatlerin gerçek değerinin daha net anlaşılmasını sağlayacak.

Adil rekabetin önemi

Bu karar, akaryakıt piyasasında daha adil bir rekabet ortamının oluşmasına önemli bir katkı sağlayacak. Tek fiyat uygulaması, tüketicilerin ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin menfaatine olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu dönüşüm, akaryakıt sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul ediliyor.