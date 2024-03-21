21 Mar 2024 - 13:00- Sağlık G:

Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Gebelikte karşılaşılan engeller, endometriozis ve çözüm yolları nelerdir? Endometriozis, yani çikolata kisti, gebelik hayali kuran her 10 kadından birini etkiliyor ve yüzde 50'sinde üreme sorunlarına sebep oluyor. Doç. Dr. Ceren Yıldız Eren, bu konuda yol gösteriyor, haberimizde…

Arzu Sarı
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Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun! mask
Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!
Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!
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Gebelik yolculuğunda endometriozis engeli

Üreme çağındaki kadınların karşılaştığı önemli sağlık sorunlarından biri olan endometriozis, çoğu zaman gebelik planlarını olumsuz etkiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ceren Yıldız Eren, bu durumun gebelik şansını azalttığını, ancak umut verici tedavi yöntemleriyle bu engelin aşılabileceğini belirtiyor.

Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Çikolata kisti nedir ve kimleri etkiler?

Endometriozis, adet dönemlerinde rahim dışına yerleşen dokuların neden olduğu ağrılı bir durumdur. Doç. Dr. Eren, bu durumun genellikle 25-45 yaş aralığındaki kadınları etkilediğini ve menopoz sonrası dönemde de görülebileceğini ifade ediyor.

Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Sessiz ilerleyen bir durum

Endometriozisin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, ailede endometriozis öyküsü bulunan kadınlarda riskin arttığı bilinmektedir. Doç. Dr. Eren, hastalığın bazen belirti vermeden ilerlediğini, bu nedenle düzenli jinekolojik kontrollerin büyük önem taşıdığını vurguluyor.Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Tanı ve tedavi yöntemleri

Genellikle ultrason ile konulan endometriozis tanısı, bazı durumlarda cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Doç. Dr. Eren, özellikle genç kadınlar için laparoskopik ameliyatın tercih edildiğini belirtiyor.Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Doğurganlık üzerindeki etkisi ve tedavi seçenekleri

Endometriozis tanısı alan kadınlarda doğurganlık oranı düşük olabilir, ancak Doç. Dr. Eren, medikal ve cerrahi tedavilerle bu oranın artırılabileceğini söylüyor. Aşılama ve tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle hamilelik şansı önemli ölçüde artabilir.Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Endometriozis: üreme sağlığı için önemli bir konu

Endometriozis, sadece fiziksel ağrıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kadınların üreme sağlığını da etkiler. Doç. Dr. Eren, erken tanı ve etkili tedavi yöntemlerinin hastaların yaşam kalitesini artırabileceğini ve üreme şansını yükseltebileceğini vurguluyor.

# tedavi

21 Mar 2024 - 13:00 - Sağlık

Mahreç  Arzu Sarı

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