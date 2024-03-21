Doğurganlığı engelleyebiliyor, mutlaka tedavi olun!

Gebelik yolculuğunda endometriozis engeli

Üreme çağındaki kadınların karşılaştığı önemli sağlık sorunlarından biri olan endometriozis, çoğu zaman gebelik planlarını olumsuz etkiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ceren Yıldız Eren, bu durumun gebelik şansını azalttığını, ancak umut verici tedavi yöntemleriyle bu engelin aşılabileceğini belirtiyor.

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Endometriozis, adet dönemlerinde rahim dışına yerleşen dokuların neden olduğu ağrılı bir durumdur. Doç. Dr. Eren, bu durumun genellikle 25-45 yaş aralığındaki kadınları etkilediğini ve menopoz sonrası dönemde de görülebileceğini ifade ediyor.

Sessiz ilerleyen bir durum

Endometriozisin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, ailede endometriozis öyküsü bulunan kadınlarda riskin arttığı bilinmektedir. Doç. Dr. Eren, hastalığın bazen belirti vermeden ilerlediğini, bu nedenle düzenli jinekolojik kontrollerin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Tanı ve tedavi yöntemleri

Genellikle ultrason ile konulan endometriozis tanısı, bazı durumlarda cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Doç. Dr. Eren, özellikle genç kadınlar için laparoskopik ameliyatın tercih edildiğini belirtiyor.

Doğurganlık üzerindeki etkisi ve tedavi seçenekleri

Endometriozis tanısı alan kadınlarda doğurganlık oranı düşük olabilir, ancak Doç. Dr. Eren, medikal ve cerrahi tedavilerle bu oranın artırılabileceğini söylüyor. Aşılama ve tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle hamilelik şansı önemli ölçüde artabilir.

Endometriozis: üreme sağlığı için önemli bir konu

Endometriozis, sadece fiziksel ağrıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kadınların üreme sağlığını da etkiler. Doç. Dr. Eren, erken tanı ve etkili tedavi yöntemlerinin hastaların yaşam kalitesini artırabileceğini ve üreme şansını yükseltebileceğini vurguluyor.