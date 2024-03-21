Bolu Kebabı Tarifi, Gelinim Mutfakta'dan Sofralarınıza!

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta, 19 Mart'ta ekrana gelen bölümünde yarışmacı gelinlerin mutfak becerilerini Bolu Kebabı yaparak sergilemelerini istedi. Patlıcanın ve kuzu etinin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu lezzetli yemeğin tarifini merak edenler için işte detaylar!

Bolu Kebabı İçin Malzemeler:

3 adet orta boy bostan patlıcan

400 gram kuzu kuşbaşı

2 büyük kuru soğan

7-8 adet taze mantar

1.5 su bardağı taze domates rendesi

1 yemek kaşığı koyu kıvamlı domates salçası

2 su bardağı temiz su

1 su bardağı kaliteli kaşar peyniri, rendelenmiş

Tuz ve karabiber, damak tadınıza göre

Hazırlanışı:

Patlıcanların Hazırlanışı: Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını koruyarak ikiye bölün. Tuz serpip bir süre bekletin, ardından kızgın yağda her iki tarafını da kızartın. Kızartma işlemi bittikten sonra içlerini dikkatlice çıkarıp, küçük parçalar halinde doğrayın.

Et ve Sebzelerin Pişirilmesi: Kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun. Daha sonra ince doğranmış soğan, mantar ve patlıcan içlerini ekleyip, sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Sosun Eklenmesi: Domates rendesi, salça, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. 2 su bardağı suyu da ilave ederek, sos koyulaşıp etler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Fırınlama: Hazırladığınız harcı patlıcanların içine doldurun. Üzerlerine bolca kaşar peyniri serpiştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.

Bolu Kebabı, özellikle patlıcan ve etin bir araya geldiği, kaşar peynirinin ise lezzete lezzet kattığı enfes bir yemektir. Bu tarif, özel günlerinizde veya hafta sonu sofralarınızda misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve lezzetli bir alternatif olacaktır.