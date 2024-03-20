Battlefield 2042'nin 7. Sezonu Turning Point yayınlandı: Oyun incelemesi ve oyun severlere müjde!

Electronic Arts ve DICE tarafından geliştirilen popüler video oyunu serisi Battlefield 2042'nin merakla beklenen yeni sezonu "Turning Point" tüm platformlarda yayınlandı. 7. sezon, oyunseverlere yepyeni haritalar, silahlar, cihazlar ve bir araç sunarken, serinin alışılageldik yüksek doz aksiyonunu bir kez daha vadediyor. Oyunculara özel bir fırsat olarak, 21 - 24 Mart tarihleri arasında Battlefield 2042'yi ücretsiz deneme şansı da sunuluyor.

Yeniliklerin merkezinde yeni haritalar

Sezon'un öne çıkan haritalarından biri olan Haven, Şili'nin Atacama Çölü'nde geçiyor ve şehir savaşına dayalı bir ortam sunuyor. Piyade ve araç savaşlarının karışımını içeren bu harita, Battlefield serisinin geçmişteki popüler haritalarından ilham alıyor. AricaHarbor, Strike At Karkand ve Amiens gibi haritaların ruhunu Haven'da hissetmek mümkün.

Piyadeler için özel aksiyon dolu arena

Sezonun ilerleyen dönemlerinde oyuncularla buluşacak olan Stadium haritası, BF 2042 müdavimlerinin en çok talep ettiği özellikleri barındırıyor. Yakın mesafe çatışmalarına odaklanan bu harita, Hourglass haritasının yenilenmiş ve bağımsız bir haritaya dönüştürülmüş hali olarak dikkat çekiyor.

Silah ve cihazlarla savaş alanını şekillendirin

AK 5C saldırı tüfeği, yakın mesafe çatışmaları için mükemmel bir seçenek sunuyor. Ateş gücü ve isabetlilik arasında mükemmel bir denge sağlayan bu silah, oyunculara avantaj sağlıyor. Öte yandan, SCZ-3 hafif makineli tüfek, özellikle davul şarjörü sayesinde yakın mesafe savaşlarında etkili bir tercih oluyor.

Araçlara karşı güçlü bir silah

Battlefield serisinin klasiklerinden biri olan Predator SRAW fırlatıcı, tel güdümlü füzesi ile hem kara hem de hava araçlarına karşı etkili bir seçenek sunuyor.

XFAD-4 Draugr ile gökyüzünde üstünlük

Sezonun yeni aracı XFAD-4 Draugr, EMP bombaları ve radar güdümlü füzeleri ile donatılmış bir uzaktan kumandalı hava bombardıman uçağı. Bu teknoloji harikası, oyunculara rakipleri üzerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Sınırlı süreli ücretsiz deneme

PlayStation'da 21 Mart Perşembe 01.00’dan 25 Mart Pazartesi 24.00’a kadar.

Xbox'ta, 21 Mart Perşembe 01.00’dan 25 Mart Pazartesi 24.00’a kadar.

Steam'de, 21 Mart Perşembe 20.00’dan 24 Mart Pazar 20.00’a kadar.