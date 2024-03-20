Danfoss ve Google'dan yapay zeka ile enerji verimliliğinde dev adım

Danfoss ve Google, veri merkezlerinde enerji verimliliğini artırma ve sürdürülebilirlik adına yapay zeka teknolojilerini kullanacakları stratejik bir iş ortaklığı kurdu. Bu ortaklık, sektörel inovasyonu teşvik etmeyi ve yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

İnovasyon ve sürdürülebilirlikte güç birliği

22-24 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD'de gerçekleştirilen AHR Expo Uluslararası İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Fuarı'nda duyurulan bu iş birliği, her iki şirketin de Net Zero Innovation Hub'ın kurucuları arasında olmasıyla daha da anlam kazanıyor. Danfoss ve Google, bu stratejik anlaşmayla birlikte, veri merkezlerinin sürdürülebilir soğutma sistemlerini yaygınlaştırmayı ve atık ısının yeniden kullanılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Teknoloji ve yeşil enerji iş birliği

Danfoss İklimlendirme Çözümleri Başkanı Jürgen Fischer, sektörler arası iş ortaklıklarıyla sürdürülebilir ve verimli veri merkezleri inşa etme konusunda hız kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Google'ın yapay zeka teknolojileri, Danfoss'un müşteri deneyimini iyileştirme, iç süreçleri teknolojik bir boyuta taşıma ve küresel üretkenliği artırma çabalarına katkıda bulunacak.

Yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir gelecek

Danfoss Türkiye İklimlendirme Çözümleri OEM ve Gıda Perakendesi Ülke Satış Direktörü Sertan Genç, stratejik ortaklıkla birlikte, sektörel bilgi paylaşımının ve veri analizinin öneminin altını çiziyor. Bu iş birliği, öngörücü analizler ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesini destekleyecek. Ayrıca, Danfoss'un Turbocor® gibi yenilikçi ürünleri ve yapay zeka destekli teknolojileri, enerji verimliliği ve düşük karbon emisyonu sağlayacak.

Çığır açan bir ortaklık

Google Veri Merkezi Yeniliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı J.P. Clausen, farklı sektörlerin güçlerini birleştiren bu ortaklığın, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda motivasyon kaynağı olduğunu ifade ediyor. Danfoss ve Google, bu iş birliğiyle, 2030'a kadar karbonsuz bir çalışma ortamı yaratma vizyonunu destekleyerek, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında yeni standartlar belirlemeyi amaçlıyor.

Bu stratejik ortaklık, veri merkezleri için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Danfoss ve Google, yapay zeka ve teknoloji uzmanlıklarını birleştirerek, enerji verimliliğini artırma ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda sektöre öncülük ediyor.