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Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!

Eyüpspor, FIFA'nın uyguladığı transfer yasağını kaldırdığını duyurdu. Ödenen borçlar sonrası, kulüp transfer piyasasında yeniden aktif. Yeni transferlerle güçlenecek Eyüpspor, heyecan yaratıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı! mask
Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!
Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!
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Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden biri olan ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, futbol dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. FIFA tarafından üzerine konulan transfer yasağının kaldırıldığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Eyüpspor, futbol sahalarında yeni transferlerle gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!

Transfer engelinin kalkışı

Eyüpspor'un FIFA tarafından transfer yasağı almasının nedeni, daha önceki transferlerden kaynaklanan finansal yükümlülüklerin yerine getirilmemesiydi. Kulübün açıklamasına göre, Özbek futbolcu Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor'a ödenmesi gereken 100.000 Euro'luk transfer bedeli taksitinin ödenmesiyle birlikte bu yasak sona erdi. Bu ödeme, Eyüpspor'un transfer piyasasındaki hareketliliğini yeniden kazanmasının önünü açtı.

Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!

Transfer pazarında Eyüpspor fırtınası

FIFA'nın yasağını kaldırmasıyla birlikte Eyüpspor, transfer piyasasında etkili hamleler yapma imkanına kavuştu. Bu gelişme, hem takımın rekabet gücünü artırmayı hedefliyor hem de Eyüpspor taraftarlarını heyecanlandırıyor. Kulüp yönetimi, yaptığı açıklamada transfer yasağının kalkmasıyla ilgili detayları paylaşırken, Eyüpspor'un gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile gireceğinin sinyallerini verdi.

Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!

Eyüpspor'da yeni sayfa

Bu önemli gelişme, Eyüpspor kulübü için yeni bir sayfa anlamına geliyor. Transfer yasağının kalkması, kulübün hem sportif başarılarına olumlu yönde katkıda bulunacak hem de finansal dengelerini sağlama almak adına atılan adımların bir sonucu olarak görülüyor. Eyüpspor yönetimi ve taraftarları, bu yeni dönemi umutla ve heyecanla karşılıyor.

Eyüpspor'a transferde yeşil ışık: FIFA yasağı kalktı!

# türkiye, Medya, ödeme

21 Mar 2024 - 00:02 İstanbul/ Eyüp- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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