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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 21 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Reyon Görevlisi- ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Market Elemanı - ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel) - AY DOĞA SPOR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Makine Mühendisi - KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ.

Şoför-Yük Taşıma - EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.