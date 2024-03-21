- Sağlık

Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin evde sağlık hizmetleri ekibi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla, huzurevi sakinlerine yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve bilinçlendirme sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, yaşlılarımız hem bilgilendirildi hem de onlara olan saygımız çiçeklerle ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi mask
Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi
Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi
Haber albümü için resme tıklayın

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Örnek Davranış

Düzce Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin deneyimli sağlık personeli, huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Bu eğitimler sırasında, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri, doğru fırçalama teknikleri ve diş sağlığını korumaya yönelik önemli ipuçları paylaşıldı. Ayrıca, yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığı taramaları da yapılarak, kişiye özel tavsiyelerde bulunuldu.

Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi

Çiçeklerle Mutluluk Dağıtıldı

Yaşlılar Haftası'nın kutlandığı bu özel günlerde, huzurevi sakinlerine çiçekler takdim edilerek, onların yüzlerinde mutluluk çiçekleri açtırıldı. Gerçekleştirilen sohbetlerle de yaşlılarımızın yalnız olmadıkları, toplumun bir parçası oldukları hissettirildi. Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutluluklarını ifade eden huzurevi sakinleri, düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini ilettiler.Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi
# düzce, ziyaret

21 Mar 2024 - 09:32 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL