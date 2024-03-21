Yaşlılara özel ağız ve diş sağlığı eğitimi

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Örnek Davranış

Düzce Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin deneyimli sağlık personeli, huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Bu eğitimler sırasında, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri, doğru fırçalama teknikleri ve diş sağlığını korumaya yönelik önemli ipuçları paylaşıldı. Ayrıca, yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığı taramaları da yapılarak, kişiye özel tavsiyelerde bulunuldu.

Çiçeklerle Mutluluk Dağıtıldı

Yaşlılar Haftası'nın kutlandığı bu özel günlerde, huzurevi sakinlerine çiçekler takdim edilerek, onların yüzlerinde mutluluk çiçekleri açtırıldı. Gerçekleştirilen sohbetlerle de yaşlılarımızın yalnız olmadıkları, toplumun bir parçası oldukları hissettirildi. Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutluluklarını ifade eden huzurevi sakinleri, düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini ilettiler.