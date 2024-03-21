Bolu ŞOK'ta iPhone 15 Pro dahil tüm telefonlarda büyük bayram indirimi!

Bolu'daki ŞOK mağazaları, Apple'ın en gözde modellerinden biri olan iPhone 15 Pro için başlattığı büyük bayram indirimiyle dikkat çekiyor. 19 - 26 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirim kampanyası, teknoloji meraklılarını ve akıllı telefon tutkunlarını heyecanlandırıyor. Sınırlı stoklarla sunulan bu fırsat, hayalini kurduğunuz iPhone 15 Pro'ya sahip olma şansını sunuyor.

iPhone 15 Pro'da Beklenmedik İndirim Sizi Bekliyor

ŞOK, iPhone 15 Pro modelinde uyguladığı dev indirimle tüketicilere unutulmaz bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya, sadece sınırlı bir süre için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Eğer uzun süredir bir iPhone sahibi olmayı hayal ediyorsanız, bu fırsat tam size göre!

Teknoloji Severler İçin Kaçırılmaz Fırsatlar

19 - 26 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve online platformlarında geçerli olan indirim, teknoloji severlere benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. iPhone 15 Pro'nun üstün özellikleri ve şık tasarımı, herkesin beğenisini kazanıyor. Bu özel indirimle, hayalinizdeki telefona sahip olmak artık çok daha kolay.

ŞOK'ta iPhone ve Diğer Marka Telefonlar Şok Fiyatlarla!

Apple iPhone SE 128 GB: 28.999 TL

Apple iPhone SE 64 GB: 26.299 TL

Apple iPhone 12 64 GB: 27.999 TL

Apple iPhone 15 Pro 128 GB: 69.999 TL

Apple iPhone 13 128 GB: 37.999 TL

Diğer marka telefonlar da büyük indirimlerle:

Samsung Galaxy S23 256 GB: 30.699 TL

Samsung Galaxy S24 512 GB: 67.999 TL

Xiaomi Redmi 12 128 GB: 7.399 TL

Oppo A16: 5.799 TL

Bu benzersiz indirim fırsatını kaçırmayın ve hayalinizdeki telefonu ŞOK fiyatlarla kapın!