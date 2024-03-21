Bolu ŞOK'ta iPhone 15 Pro dahil tüm telefonlarda büyük bayram indirimi!

Bolu'daki ŞOK mağazaları, Apple'ın en gözde modellerinden biri olan iPhone 15 Pro için başlattığı büyük bayram indirimiyle dikkat çekiyor. 19 - 26 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirim kampanyası, teknoloji meraklılarını ve akıllı telefon tutkunlarını heyecanlandırıyor. Sınırlı stoklarla sunulan bu fırsat, hayalini kurduğunuz iPhone 15 Pro'ya sahip olma şansını sunuyor.
iPhone 15 Pro'da Beklenmedik İndirim Sizi Bekliyor
ŞOK, iPhone 15 Pro modelinde uyguladığı dev indirimle tüketicilere unutulmaz bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya, sadece sınırlı bir süre için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Eğer uzun süredir bir iPhone sahibi olmayı hayal ediyorsanız, bu fırsat tam size göre!
Teknoloji Severler İçin Kaçırılmaz Fırsatlar
19 - 26 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve online platformlarında geçerli olan indirim, teknoloji severlere benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. iPhone 15 Pro'nun üstün özellikleri ve şık tasarımı, herkesin beğenisini kazanıyor. Bu özel indirimle, hayalinizdeki telefona sahip olmak artık çok daha kolay.
ŞOK'ta iPhone ve Diğer Marka Telefonlar Şok Fiyatlarla!
Apple iPhone SE 128 GB: 28.999 TL
Apple iPhone SE 64 GB: 26.299 TL
Apple iPhone 12 64 GB: 27.999 TL
Apple iPhone 15 Pro 128 GB: 69.999 TL
Apple iPhone 13 128 GB: 37.999 TL
Diğer marka telefonlar da büyük indirimlerle:
Samsung Galaxy S23 256 GB: 30.699 TL
Samsung Galaxy S24 512 GB: 67.999 TL
Xiaomi Redmi 12 128 GB: 7.399 TL
Oppo A16: 5.799 TL
Bu benzersiz indirim fırsatını kaçırmayın ve hayalinizdeki telefonu ŞOK fiyatlarla kapın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.