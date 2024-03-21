Dikkat! SEDAŞ'tan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'ye enerji hatları konusunda kritik uyarı!

SEDAŞ, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki vatandaşları ve işletmeleri, enerji hatlarıyla ilgili potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yanlış müdahaleler ve dikkatsizlikler sonucu meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi için yapılan bu uyarı, can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Enerji Hatlarına Müdahalede Dikkatli Olun!

SEDAŞ'ın açıklamasına göre, enerji hatlarına yapılan yanlış müdahaleler ve ihmaller, ciddi kazalara ve can kayıplarına yol açabiliyor. Özellikle inşaat alanları, konutların çatıları veya balkonlar gibi yerlerde yapılan çalışmalar sırasında enerji hatlarına olan emniyet mesafesine dikkat edilmesi gerekiyor. Enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılmadığı durumlarda, SEDAŞ'tan gerekli izinlerin alınarak hatların akımının kesilmesi hayati önem taşımaktadır.

İş Güvenliği Önlemleri Hayat Kurtarır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" yönetmeliği, enerji nakil hatlarının altında veya yakınında yapılan çalışmalarda alınması gereken önlemleri belirliyor. Bu yönetmelik, enerji nakil hatlarıyla temasın önlenmesi ve yeterli güvenlik mesafesinin bırakılması gerektiğini vurguluyor. SEDAŞ, bu kurallara uyulmasının, olası kazaları önlemede kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

Bu uyarı, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki vatandaşların ve işletmelerin, enerji hatlarına karşı daha bilinçli ve dikkatli bir yaklaşım sergilemeleri için önemli bir hatırlatma niteliğinde. Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve kazaların önlenmesi adına, SEDAňın bu uyarılarına uyulması büyük önem taşıyor.