Bolu A101 Marketlerinde bayram öncesi büyük indirim: Evden giyime her şeyde süper fırsatlar!

Bolu A101, 21-27 Mart tarihleri arasında evden moda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu çılgın bayram indirimleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Metal ranzadan bayan sporcu taytına, yatak çeşitlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe uygulanan indirimler, hem mağazalarda hem de online alışverişte geçerli. Üstelik online alışverişlerde kargo ücreti yok! Bu benzersiz fırsatları kaçırmamak için A101'e uğramayı unutmayın.

Ev ve Yaşam Ürünlerinde İnanılmaz Fırsatlar

A101'in bu haftaki indirim rüzgarı, evinizi güzelleştirecek ve yaşam kalitenizi artıracak ürünlerle dolu. Metal Ranza 2.999 TL, Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL ve Therapy Süngerli Yatak 1.799 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kilim sadece 159 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 59.90 TL ve Bulaşık Altlığı 19.90 TL gibi evinizin ihtiyaçları için de büyük indirimler mevcut.

Moda ve Konfor Bir Arada

A101, bayan ve bay sporcu giyim ürünlerinde de iddialı indirimler sunuyor. Bayan Kısa Tayt 79.90 TL, Bay Sporcu Kısa Şort 99.90 TL ve Bayan Cepli Sporcu Tayt 119 TL gibi avantajlı fiyatlarla spor yaparken şıklığınızdan ödün vermek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca, Bayan Sporcu Büstiyer 89.90 TL ve Penti 50 Denye Bayan Külotlu Çorap 49.90 TL gibi ürünler de indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.

Ev Konforu ve Şıklığı İçin İndirimli Ürünler

Metal Ranza: Şimdi sadece 2.999 TL

Bamboo Yaylı Yatak: Konforlu uykular için 2.099 TL

Therapy Süngerli Yatak: 1.799 TL

Kilim: Her odaya uygun, sadece 159 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı: Pratik kullanım için 59.90 TL

Mutfak ve Banyo İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bulaşık Altlığı: Mutfak tezgahınız için 19.90 TL

Çizgili El ve Yüz Havlusu Seti: 69.90 TL

Bordörlü Banyo Havlusu: 89.90 TL

Spor ve Günlük Giyimde İndirim Rüzgarı

Bayan Kısa Tayt: Spor ve günlük kullanım için 79.90 TL

Bayan Cepli Sporcu Tayt: Hem şık hem fonksiyonel, 119 TL

Bay Sporcu Kısa Şort: Rahat hareket etmek isteyenler için 99.90 TL

Bu ve bunun gibi birçok üründe geçerli olan indirimler, A101 mağazalarında ve online platformda sizleri bekliyor. Bayram öncesi alışverişleriniz için harika bir fırsat sunan A101, geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyaca cevap veriyor.