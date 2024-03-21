21 Mar 2024 - 13:30- Gündem G:

Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!

Batı Karadeniz bölgesi, kestane üretiminde devrim niteliğinde bir adıma tanıklık ediyor. Gal arısı zararlısına karşı geliştirilmiş özel kestane fidanları, bölge üreticilerine ulaştırıldı. Batı Karadeniz’de de son zamanlarda sıklıkla görülen bu durum yüzleri güldürdü. Bu önemli gelişme, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında gerçekleşti.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim! mask
Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!
Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Gal Arısına Meydan Okuyan Fidanlar: Ertan, Dila ve Karya

Gal arısına karşı yüksek direnç gösteren Ertan, Dila ve Karya isimli kestane fidanları, Batı Karadeniz’de çiftçilere sunuldu. Bu fidanlar, kestane üreticilerinin uzun süredir mücadele ettiği Gal arısı sorununa karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!

Bilgilendirme ve Dağıtım Töreni

Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen törende, çiftçilere fidanların dağıtımı öncesinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından geliştirilen ve Gal arısına %100 dayanıklı olan 'Ertan' çeşidi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!

Kestane Üretiminde Yeni Dönem

Kestane üretiminin çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olması bekleniyor. TAKE projesi ile atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve kestane üretiminde yaşanan sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!

Gal Arısıyla Mücadelede Öncü Çalışmalar

Prof. Dr. Engin Ertan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar, Gal arısı sorununa karşı büyük bir başarı elde etti. Ertan çeşidi, bu zararlıya karşı %100 direnç göstererek, bölgede kestane üretiminin geleceğini güvence altına alıyor.Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!

Ekonomi ve Çeşitliliğe Katkı

Proje kapsamında kestane fidanlarının yanı sıra, Batı Karadeniz’de biber üretimini yeniden canlandırmak amacıyla turşuluk biber fidesi ve Sorgum Sudan Otu Melezi Tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bu çeşitlilik, ilçenin ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlayacak.

# karadeniz, tarım, orman

21 Mar 2024 - 13:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL