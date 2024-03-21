Gal arısına dayanıklı kestane fidanlarıyla üretimde devrim!

Gal Arısına Meydan Okuyan Fidanlar: Ertan, Dila ve Karya

Gal arısına karşı yüksek direnç gösteren Ertan, Dila ve Karya isimli kestane fidanları, Batı Karadeniz’de çiftçilere sunuldu. Bu fidanlar, kestane üreticilerinin uzun süredir mücadele ettiği Gal arısı sorununa karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Bilgilendirme ve Dağıtım Töreni

Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen törende, çiftçilere fidanların dağıtımı öncesinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından geliştirilen ve Gal arısına %100 dayanıklı olan 'Ertan' çeşidi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Kestane Üretiminde Yeni Dönem

Kestane üretiminin çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olması bekleniyor. TAKE projesi ile atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve kestane üretiminde yaşanan sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.

Gal Arısıyla Mücadelede Öncü Çalışmalar

Prof. Dr. Engin Ertan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar, Gal arısı sorununa karşı büyük bir başarı elde etti. Ertan çeşidi, bu zararlıya karşı %100 direnç göstererek, bölgede kestane üretiminin geleceğini güvence altına alıyor.

Ekonomi ve Çeşitliliğe Katkı

Proje kapsamında kestane fidanlarının yanı sıra, Batı Karadeniz’de biber üretimini yeniden canlandırmak amacıyla turşuluk biber fidesi ve Sorgum Sudan Otu Melezi Tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bu çeşitlilik, ilçenin ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlayacak.