- Kültür-Sanat

Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu öğrencileri, Çanakkale Şehitlerini müzikal tiyatro ile anarak büyük beğeni topladı. Etkinlik, tarihi ve kültürel mirası yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı mask
Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı
Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı
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Çanakkale Ruhu Okul Bahçesinde Canlandı

1315'li askerlerin destansı hikayelerini canlandıran öğrenciler, müzikal tiyatro eğitimi sayesinde Çanakkale Şehitlerini anma etkinliğine imza attı. Öğretmen Öztürk, bu etkinliğin şehitleri anlama ve değerler eğitimi açısından önemine vurgu yaptı. Ankara'nın zengin folklorik mirasından esinlenerek zeybek, yiğitlik ve efelik gibi temaları işlediklerini belirtti.

Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı

Velilerden Tam Destek, Öğrencilerden Büyük Başarı

Velilerin ve öğrencilerin sosyal etkinliklerin farkında olduğunu ve bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade eden Öztürk, toplumun eğitime olan desteğinin altını çizdi. Etkinlikte yer alan öğrencilerden Eylül Koca ve Mehmet Akif Önal, savaşta şehit düşen askerlerin duygularını hissettiklerini ve bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu dile getirdi

Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı

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Çanakkale Zaferi'nin Yankıları Düzce'de

Muzaffer Emin gibi öğrenciler, vatan uğruna canlarını feda eden askerlerin hikayelerini sahneye taşıyarak, tarihin önemli bir kesitini yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Bu etkinlik, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu ve kahramanlarını gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adım oldu.Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı

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21 Mar 2024 - 10:14 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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