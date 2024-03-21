Çanakkale şehitleri müzikal tiyatro ile anıldı

Çanakkale Ruhu Okul Bahçesinde Canlandı

1315'li askerlerin destansı hikayelerini canlandıran öğrenciler, müzikal tiyatro eğitimi sayesinde Çanakkale Şehitlerini anma etkinliğine imza attı. Öğretmen Öztürk, bu etkinliğin şehitleri anlama ve değerler eğitimi açısından önemine vurgu yaptı. Ankara'nın zengin folklorik mirasından esinlenerek zeybek, yiğitlik ve efelik gibi temaları işlediklerini belirtti.

Velilerden Tam Destek, Öğrencilerden Büyük Başarı

Velilerin ve öğrencilerin sosyal etkinliklerin farkında olduğunu ve bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade eden Öztürk, toplumun eğitime olan desteğinin altını çizdi. Etkinlikte yer alan öğrencilerden Eylül Koca ve Mehmet Akif Önal, savaşta şehit düşen askerlerin duygularını hissettiklerini ve bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu dile getirdi

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Çanakkale Zaferi'nin Yankıları Düzce'de

Muzaffer Emin gibi öğrenciler, vatan uğruna canlarını feda eden askerlerin hikayelerini sahneye taşıyarak, tarihin önemli bir kesitini yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Bu etkinlik, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu ve kahramanlarını gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adım oldu.