Dolandırıcı yakayı ele verdi

Operasyonun Detayları
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, kamu görevlisi kimliği altında nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten ve hükümlü ile tutukluların kaçırılmasında parmağı olan bir suçlunun peşine düştüler. Yapılan detaylı takip ve operasyonlar sonucunda, söz konusu şahıs kıskıvrak yakalandı.
Suç ve Ceza
Yakalanan şahıs, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ve hükümlü ile tutukluların kaçırılmasına yönelik eylemleriyle toplumda büyük bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu suçların ardından hakkında kesinleşmiş 41 yıl 19 ay hapis cezası bulunan şahıs, şimdi adalet önüne çıkarılmak üzere cezaevine teslim edildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.