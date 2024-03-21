Dolandırıcı yakayı ele verdi

Operasyonun Detayları

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, kamu görevlisi kimliği altında nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten ve hükümlü ile tutukluların kaçırılmasında parmağı olan bir suçlunun peşine düştüler. Yapılan detaylı takip ve operasyonlar sonucunda, söz konusu şahıs kıskıvrak yakalandı.

Suç ve Ceza

Yakalanan şahıs, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ve hükümlü ile tutukluların kaçırılmasına yönelik eylemleriyle toplumda büyük bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu suçların ardından hakkında kesinleşmiş 41 yıl 19 ay hapis cezası bulunan şahıs, şimdi adalet önüne çıkarılmak üzere cezaevine teslim edildi.