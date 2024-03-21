Yaşlılara özel iftar buluşması

Yaşlılara Saygı Haftası'nda Anlamlı Buluşma

Düzce'nin kıymetli büyükleri, belediyenin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Evde bakım hizmeti alan yaşlılar, bu özel organizasyonda, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın ev sahipliğinde ağırlandı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Teşekkürlerin Adresi Düzce Belediyesi

İftar davetine katılan yaşlı vatandaşlar, düzenlenen program için Düzce Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye özel olarak teşekkür eden davetliler, kendisinin ve ekibinin gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü minnettarlıklarını dile getirdi. Yaşlılar, "Allah Faruk Özlü'ye uzun ömürler versin, onun güler yüzü hiç solmasın" diyerek, belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladı.