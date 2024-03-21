- Gündem

Yaşlılara özel iftar buluşması

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşları unutmadı. Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar davetiyle, yaşlı bireylerin yüzlerini güldürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yaşlılara özel iftar buluşması mask
Yaşlılara özel iftar buluşması
Yaşlılara özel iftar buluşması
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yaşlılara Saygı Haftası'nda Anlamlı Buluşma
Düzce'nin kıymetli büyükleri, belediyenin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Evde bakım hizmeti alan yaşlılar, bu özel organizasyonda, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın ev sahipliğinde ağırlandı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Yaşlılara özel iftar buluşması

Teşekkürlerin Adresi Düzce Belediyesi
İftar davetine katılan yaşlı vatandaşlar, düzenlenen program için Düzce Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye özel olarak teşekkür eden davetliler, kendisinin ve ekibinin gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü minnettarlıklarını dile getirdi. Yaşlılar, "Allah Faruk Özlü'ye uzun ömürler versin, onun güler yüzü hiç solmasın" diyerek, belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladı.Yaşlılara özel iftar buluşması
# başkan, belediye, düzce

21 Mar 2024 - 10:21 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL