Kavşakta korkunç kaza!

İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı - 2 Yaralı

Bartın'da yaşanan korkunç trafik kazası, iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Zonguldak'tan Bartın yönüne ilerleyen 55 AIL 526 plakalı hafif ticari araç ile Kozcağız Beldesi yönüne dönmeye çalışan 74 AZ 841 plakalı otomobil, Bartın Terminal Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, refüje ve ardından elektrik direğine çarparak devrildi. Kaza anında araç içinde sıkışan iki kişi, olay yerine hızla sevk edilen 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Sonrası Savaş Alanına Dönen Yol

Kazanın etkisiyle yola ve refüje savrulan araç parçaları, yıkılan direkler ve zarar gören trafik tabelaları, Bartın Terminal Kavşağı'nı adeta bir savaş alanına çevirdi. Olay yerinde alınan geniş güvenlik tedbirleri sayesinde, ikinci bir kazanın önüne geçildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.