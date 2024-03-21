Sadece rakiplerini değil anketçiyi de ezip geçiyor

"Süper İlhan" Bolu seçimlerine damga vuruyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi hazırladığı "Süper İlhan" videosuyla sosyal medyada adından söz ettiriyor. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, Durak'ın bu yaratıcı hamlesi, seçmenlerin dikkatini çekiyor ve geniş kitleler tarafından paylaşılıyor.

Süper Mario'dan Süper İlhan'a

Çocukluğumuzun efsane oyunu Süper Mario'nun ruhunu taşıyan "Süper İlhan" videosu, İlhan Durak'ın seçim rakipleri ve karşılaştığı algılarla mücadelesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Video, Durak'ın rakipleri Tanju Özcan, Muhammed Emin Demirkol, Mansur Şen ve anketçi Hakan Bayrakçı'yı simgeleyen engelleri aşarak Bolu Belediyesi'ne ulaşmasını gösteriyor.

"Süper İlhan" Bolu'yu fethediyor

"Süper İlhan" adıyla yayınlanan video, İlhan Durak'ın seçim yarışında rakiplerini geride bırakarak "Vakti GeldiBolu" mesajıyla zaferine vurgu yapıyor. Bu özgün video, izleyenlere nostalji yaşatırken, İlhan Durak'ın Bolu için olan vizyonunu ve kararlılığını da ön plana çıkarıyor.

Sosyal medyada stratejik bir hamle

İlhan Durak ve ekibinin sosyal medyada yürüttüğü aktif kampanya, seçim öncesi Bolu gündemine oturuyor. "Süper İlhan" gibi videolar, Durak'ın gündemde kalmasını sağlarken, seçmenlerle olan etkileşimini de artırıyor.

Rakiplere ve algılara meydan okuma

"Süper İlhan" videosu, sadece eğlenceli ve yaratıcı bir içerik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda İlhan Durak'ın seçim sürecindeki rakiplere ve karşılaştığı olumsuz algılara meydan okuyan duruşunu da gözler önüne seriyor. Video, Durak'ın Bolu için taşıdığı umudu ve değişim vizyonunu seçmenlere aktarıyor.